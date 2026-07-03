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“만 4세에 국제학교 합격”…김구라 늦둥이 딸 수현, 남다른 영어실력

입력 :2026-07-03 06:53:37
수정 :2026-07-03 06:53:37
유튜브 채널 ‘김그리’
유튜브 채널 ‘김그리’


방송인 김구라의 만 4세 늦둥이 딸 수현양이 국제학교 2차 전형에 합격했다는 소식과 함께 남다른 영어 실력을 공개해 화제다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘엄마와 맞이하는 첫 어버이날’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서는 그리(김동현)가 어버이날을 맞아 부모님과 동생 수현양을 위한 선물을 준비한 모습이 그려졌다.

그리가 준비해 온 샴페인을 건네자 아빠 김구라는 “그렇지 않아도 오늘 축하할 일이 있다. 수현이가 붙었다”라며 입을 열었다.

이에 그리가 “학교?”라고 되묻자, 김구라는 “2차에 붙었다”라며 인천 송도 국제학교의 2차 합격 소식을 전했다. 당사자인 수현양 역시 “2차 붙었다”라며 신나게 맞받아쳐 보는 이들의 미소를 자아냈다.

수현양의 남다른 영어 실력도 공개됐다. 만 4세라는 어린 나이임에도 자연스럽고 유창하게 영어로 대화를 이어가는 모습이 공개되며 놀라움을 안겼다.

한편 김구라는 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼해 2021년 9월 늦둥이 딸 수현양을 품에 안았다.

온라인뉴스부
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