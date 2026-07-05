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린, 이수와 이혼 심경 직접 고백 “‘이것’ 잃은 느낌”

입력 :2026-07-05 11:45:18
수정 :2026-07-05 11:45:18
가수 린이 이수와 이혼 후 심경에 대해 솔직하게 밝혔다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 제공
가수 린이 이수와 이혼 후 심경에 대해 솔직하게 밝혔다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 제공


가수 린이 이수와 이혼 후 심경을 솔직하게 밝혔다.

5일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 81년생 동갑내기 가수 린과 케이윌의 만남이 공개된다.

최근 린은 ‘동갑내기 남사친’ 케이윌과 함께 MZ세대에게 유행인 ‘쑥뜸방’을 방문했다.

쑥뜸을 받으며 회포를 풀던 두 사람은 가요계를 주름잡은 동갑내기 가수들을 언급했다. 린, 케이윌, 박효신, 거미, 이영현, 김태우, 환희, 윤미래 등 1981년생 가수 라인업이 유난히 쟁쟁하다는 평가다.

린과 케이윌은 서로가 생각하는 ‘제일 노래 잘하는 81년생’을 뽑는가 하면, 이들 중 한 명에게 즉석 전화 연결까지 시도해 ‘81년생 가수 중 누가 노래를 가장 잘하는지’에 대해 열띤 토론을 벌였다.

가수 린과 케이윌. SBS ‘미운 우리 새끼’ 제공
가수 린과 케이윌. SBS ‘미운 우리 새끼’ 제공


이후 노래방을 방문한 린과 케이윌은 노래방 인기 차트 속 자신들의 노래 순위 찾기에 나섰다.

발라드부터 OST까지 수많은 명곡 보유자인 두 사람은 예상치 못한 충격적인 결과에 입을 다물지 못했다.

이후 두 사람은 본격적인 노래방 접수에 나섰다. 두 사람은 서로의 노래를 바꿔 부르는 것뿐만 아니라, 쉽게 들을 수 없는 명품 듀엣까지 선보였다.

특히 케이윌은 린의 노래를 여자 키로 도전해 ‘고음 최강자’임을 입증했다.

두 사람의 열창 덕분에 귀 호강하던 스튜디오에서는 “린과 케이윌은 매주 나왔으면 좋겠다. 그러면 일주일이 행복할 것 같다”며 극찬과 박수를 아끼지 않았다는 후문이다.

한편 린은 이날 케이윌에게 결혼에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. 린은 가정을 꾸리고 잘 헤쳐 나갈 용기가 부족하다는 케이윌에게 “나는 이혼을 선택했지만 결혼은 추천한다”, “행복하고 고운 알맹이가 많이 남은 결혼 생활이었다”며 긍정적인 조언을 했다.

이어 린은 “이혼 후 너무나 친한 친구를 잃은 느낌이었다”며 힘들었던 마음을 고백하기도 했다. 이 같은 고백은 린의 어머니마저 뭉클하게 했다.

린은 가수 이수와 2014년 결혼해 11년 만인 2025년 파경을 맞은 바 있다.

온라인뉴스부
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