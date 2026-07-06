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“가슴 만지고 1회 체험”…‘돌싱’ 필라테스 원장의 고충

입력 :2026-07-06 09:26:44
수정 :2026-07-06 09:26:44
유튜브 ‘나는 술로’ 캡처
유튜브 ‘나는 술로’ 캡처


‘돌싱글즈7’ 출연자 장수하가 필라테스 원장으로 일하며 겪은 일부 남성 회원들의 부적절한 행동을 털어놨다.

지난 5일 공개된 유튜브 채널 ‘나는 술로’에는 ‘나는 솔로 ＆ 돌싱글즈 세계관’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장수하는 필라테스 센터를 운영하며 겪었던 다양한 에피소드를 공개했다. 진행자인 ‘나는 솔로’ 2기 종수(김사자)가 “남자 회원들의 플러팅이나 썸이 있지 않느냐”고 묻자 그는 “없었다고 하면 거짓말이다. 실제로 만난 적도 있지만 그렇게 만나면 안 되겠더라. 수업도 원활하지 않고 장난을 치게 되면서 분위기가 흐트러졌다”고 답했다.

이어 “연애 이야기보다 변태 썰이 더 많다”며 황당한 경험담을 털어놨다.

장수하는 “제 사진을 보고 궁금해서 센터를 찾아오는 분들도 있다. 유리창에 얼굴을 대고 안을 들여다보다 가거나, 개인 네이버 톡톡으로 ‘남자인데 저를 어떻게 해주실 거냐’는 메시지를 보낸 경우도 있었다”고 밝혔다.

그는 “‘운동을 해드릴 것’이라고 답했더니 ‘남자 대할 줄을 잘 모르시는 것 같다’고 하더라”며 황당해했다.

또 “남자용 살색 레깅스가 거의 없는데도 그런 차림으로 오는 분이 있다고 들었다”며 “그런 경우는 안 봐도 되는 걸 보게 된다”고 토로했다.

특히 수업 중 일부 회원들의 신체 접촉도 언급했다.

장수하는 “핸즈온을 할 때 팔꿈치로 가슴을 건드리는 식이다. 고의적인 분들은 티가 난다. 그런 행동을 하고 나면 본인들도 머쓱해한다”고 설명했다.

이어 “더 화가 나는 건 그런 분들이 정식 등록은 하지 않고 1회 체험만 받고 간다는 것”이라며 씁쓸한 심경을 전했다.

온라인뉴스부
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