홍석천, 이태원 게이클럽서 상의 탈의 “20대와 춤 춰, 젊어지는 느낌”

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

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방송인 홍석천이 스트레스를 푸는 방법을 공개했다.6일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 홍석천, 지진희가 게스트로 출연했다.이날 홍석천은 “주말마다 술이 늘었다”며 “이태원 게이 클럽을 다닌다. 주말에 스케줄이 없으면 스트레스를 거기 가서 푼다”고 밝혔다.이어 “20대 동생들과 같이 춤을 춘다. 몸도 만들어져 있으니까 가끔 상의 탈의도 한다”며 “요즘 애들은 클럽에서 상탈을 하고 놀더라. 나야 고맙다”고 말해 웃음을 자아냈다.그는 “내가 몸이 만들어진 걸 아니까 애들이 ‘선배님 좀 벗어요’ 하더라”며 “(상의를) 벗으면 애들이 ‘형 웬일이야’라고 하더라. 그러면 같이 노는 맛에 젊어지는 느낌이 든다”고 전했다.이를 들은 신동엽은 “지난번에 내가 봤을 때보다 확실히 차이가 난다”고 말하며 홍석천의 달라진 몸 상태를 칭찬했다.홍석천은 일주일에 4~5회 헬스, 수영, 골프 등을 한다며 “운동량에 따라 좀 다르고, 우리 나이 되면 관리해야 하지 않나. 샤워하고 거울 보면 E.T. 몸이 되는 게 스스로 너무 싫더라”고 말했다.온라인뉴스부