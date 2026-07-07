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“이민정이 팬티 가져다줘” 충격…신동엽, 절친 이병헌 집에서 무슨 일

입력 :2026-07-07 17:32:06
수정 :2026-07-07 17:32:06
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면


방송인 신동엽이 절친인 배우 이병헌·이민정 부부의 집에서 실수했던 일화를 꺼냈다.

5일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 신동엽이 생리 현상과 관련된 에피소드를 전했다.

이날 방송인 서장훈은 “절친 이병헌 집에 초대받아 갔다가 화장실에서 에피소드가 있었냐”고 물었다.

신동엽은 “이병헌이 본가 어머니 댁에서 신혼 생활할 때인데 술 한잔하고 이야기하고 음악 듣고 그러다가 뭔가 좀 그래서 가스려니 했는데 헷갈리는 거다”라고 말했다.

이어 “화장실에 갔는데 아주 살짝 지렸다”고 고백해 모두를 폭소케 했다.

그러면서 “어떻게 안 돼서 병헌이에게 ‘내가 살짝 좀 그랬다. 새 팬티 하나만 줘봐’라고 했다”고 덧붙였다.

그는 “자기가 가서 가져오면 되는데 갑자기 ‘민정아! 동엽이 똥 쌌대. 팬티 좀 갖고 와’라고 외쳤다”고 전했다.

이어 “그 얘기를 들은 이민정이 새 팬티를 가져다줬는데 꽤 비싼 팬티였다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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