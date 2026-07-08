박명수, JTBC ‘할명수’ 촬영 중단설에 입 열었다

박명수. ‘할명수’ 인스타그램

KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’ 박미선, 박명수

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개그맨 박명수가 기업회생 절차를 앞둔 JTBC에서 제작하는 웹예능 ‘할명수’ 촬영 중단설에 대해 당혹스러워하는 반응을 보였다.8일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에는 박명수의 선배 개그우먼인 박미선이 ‘전설의 고수’ 코너 게스트로 출연했다.이날 박명수는 박미선의 유튜브 채널을 언급하며 “구독자가 꽤 되더라”라고 말했다.박미선은 “‘미선임파서블’ 구독자가 70만명 정도”라며 “‘할명수’보다 못하죠”라고 말했다.박명수가 “저는 172만”이라고 말하자 박미선은 구독자 수에 놀라면서도 “그런데 그거 이제 안 한다면서요?”라고 물어 최근 불거진 ‘할명수’ 제작 중단설을 언급했다.중앙그룹은 JTBC가 지난달 12일 총 206억원 규모의 유동화차입금을 만기 상환하지 못하자, 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙에 대한 기업회생절차 개시(법정관리)를 신청했다.같은 달 15일엔 JTBC도 회생 신청을 내면서 자율구조조정 지원 프로그램(ARS)에 대한 의사를 밝혔다. ARS는 법원이 회생절차 개시 여부를 결정하기에 앞서 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제도다.이에 따라 법원은 지난달 30일 JTBC의 ARS 신청을 승인하고 기업회생절차 개시에 대한 결정을 보류했다. 다른 중앙그룹 계열사 4곳에 대해선 회생절차 개시를 결정했다.이와 맞물려 지난달 30일 ‘할명수’ 녹화가 취소된 데 이어 올해 하반기 공개 예정이던 JTBC 드라마 ‘연애의 재발견’ 촬영도 한달간 전면 중단됐다는 소식이 전해졌다. ‘할명수’는 JTBC 디지털스튜디오에서 제작하는 웹예능이다.박미선의 언급에 박명수는 당황해하면서 “그 얘기는 안 해주시면 좋겠는데”라며 “생방송이거든요. 어떻게 될지 모르는 거니까”라고 수습했다.이어 “왜 그 얘기를 했어”라고 웃으면서 “괜찮아요, 누나”라고 대화를 이어나갔다.한편 한국방송연기자노동조합은 JTBC에 출연료 변제 방안을 마련하라고 촉구했다. 영화인연대도 메가박스중앙의 기업회생 절차 개시로 인한 영화계 연쇄 피해를 막아야 한다고 목소리를 높였다.온라인뉴스부