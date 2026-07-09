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“강동원 얼굴 창백하더라, 너무 죄송”…정선희 방송서 공개 사과한 사연

입력 :2026-07-09 06:35:05
수정 :2026-07-09 06:35:05
MBC 예능 ‘라디오스타’ 방송 캡처
MBC 예능 ‘라디오스타’ 방송 캡처


코미디언 정선희가 배우 강동원, 다니엘 헤니에게 사과했다.

지난 8일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’(이하 ‘라스’) 971회에는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 게스트로 출연했다.

이날 정선희는 ‘여걸파이브’ 시절 게스트 섭외가 어려웠다고 말문을 열었다.

그는 “당시 여자 5명이 남자 게스트 한 분 모셔놓고 들이대는 분위기였다. 요즘은 시대적 분위기로 그게 불가능한데 그때는 허용 범위였다”며 “섭외를 하면 다들 두려워하셨다. 공격적이니까”라고 밝혔다.

정선희는 “특히 영화 홍보하러 나온 남자 배우분들에게 미안했다”며 다니엘 헤니와 강동원을 언급했다.

그는 “다니엘 헤니씨도 기억나는 게 현영 씨가 멤버로 영입돼 콧소리와 비음으로 어필을 하던 때다. 영어로 계속 ‘아 유 오케이? 아임 오케이? 하와유?’ 수준이었다”면서 “벌칙으로 비를 막 맞는다. 현영 씨는 ‘네가 못 맞혀서 내가 물에 젖었잖아’라고 말하고 싶었나 보다. ‘Hey! I’m Wet!’(나 젖었어)라고 했다. 다니엘 헤니씨가 ‘Oh my god’ 했다. 원어민들 사이에서는 다른 뜻이었나 보다”고 설명했다.

이어 강동원에게 사과하기도 했다. 정선희는 “이 자리를 빌려 죄송하다고 말하고 싶다”면서 “조혜련씨가 녹화가 아쉬웠는지 회식을 하자고 했다. 제가 그때 봤다. 강동원 씨가 한순간에 모든 걸 내려놓는 눈빛을. 포로의 눈빛으로 회식 자리에 참석했다. 창백했던 것만 기억난다”고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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