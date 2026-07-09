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“포경수술은 서비스”…18세 남편과 둘째 출산한 ‘원조얼짱’

입력 :2026-07-09 06:52:43
수정 :2026-07-09 06:52:43
유튜브 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
유튜브 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처


인플루언서 홍영기가 남편의 정관수술과 관련된 에피소드를 공개했다.


지난 8일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에는 ‘홍영기, 1세대 원조 인플루언서 원조 얼짱 싸이월드 여포 옛말은 훈녀지만 지금은 느좋녀’라는 제목의 영상이 게재됐다.


이날 출연한 홍영기는 ‘얼짱시대’ 활동 당시의 인기와 결혼, 가족에 대한 다양한 이야기를 털어놨다.

홍영기는 2000년대 ‘얼짱시대’ 출연 당시를 떠올리며 “다른 얼짱 친구들과 달리 가식 없고 솔직한 모습을 좋아해 주셨다”고 밝혔다.

당시 인기를 실감했던 일화도 공개했다. 그는 “고등학생 때 학교로 교도소에서 보낸 팬레터가 왔다”며 “전혀 무섭지 않았고, 나 때문에 감옥에서도 행복하게 지낸다는 말에 오히려 감동받았다. 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다”고 회상했다.


홍영기는 현재 남편과 피팅모델 활동을 하며 만나 21세에 결혼했으며, 혼전임신으로 결혼하게 됐다고 밝혔다. 홍영기는 1992년생으로, 3세 연하인 남편 이세용과 2012년 결혼했다. 당시 남편은 18세였다.


현재 첫째 아들이 중학교 1학년이라는 사실이 소개되자 홍영기는 “아들 친구들이 집에 오면 ‘너희 엄마 진짜 예쁘다’고 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.


남편의 정관수술 일화도 공개했다. 홍영기는 “남편이 21살 때 둘째를 낳은 뒤 정관수술을 했다”고 전했다.


그는 “첫째를 낳았을 때 바로 하라고 했는데 남편이 ‘둘째는 생길 일 없다. 내가 조심하겠다’고 했다. 그런데 둘째가 생겼다”며 “그래서 찍소리도 못 하고 바로 병원에 갈 수밖에 없었다”고 당시 상황을 설명했다.


이에 탁재훈은 “의사 선생님이 안타까워서 할인도 해주셨다더라”고 농담했고, 홍영기는 “포경수술을 서비스로 해주셨다고 했나, 그런 것 같다”고 웃으며 답했다. 이를 들은 신규진은 “포경도 안 한 애를!”이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

온라인뉴스부
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