이동욱 “공유 속옷 내가 다 빨았다” 충격…20년 전 인연 고백

tvN ‘함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행’ 방송화면

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배우 이동욱이 폭탄 발언으로 웃음을 안긴다.12일 방송되는 tvN ‘함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행’에는 드라마 ‘도깨비’ 방영 10주년을 기념해 강릉으로 1박 2일 추억 여행을 떠난 배우 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 마지막 여정이 펼쳐진다.여행 두 번째 날을 맞이한 네 배우는 아침부터 복작복작한 케미를 이어간다.공유는 눈뜨자마자 해장 요리를 준비하며 ‘파워 J 공셰프’ 면모를 뽐내고, 김고은과는 10년 차 부부를 방불케 하는 티격태격 케미로 웃음을 안긴다.그런가 하면 이동욱은 유인나에게 깜짝 선물을 건네며 무심한 듯 다정한 면모로 훈훈함을 더할 예정이다.10주년 여행의 대미를 장식하는 만큼 배우들의 버킷리스트를 담은 특별한 시간도 함께 예고돼 기대감을 더한다.여행 시작부터 간절히 원했던 오징어순대와 막국수 먹방은 물론, 바닷바람을 맞으며 즐기는 자전거 라이딩과 드로잉 사진관 방문까지 꽉 찬 재미를 선사할 예정이다.배우들의 다양한 비하인드도 이어진다. 알고 보니 군대 선후임 관계였던 공유와 이동욱의 특별한 인연도 밝혀지며 관심을 모은다.두 사람이 친해진 계기는 ‘도깨비’였지만, 처음 인연을 맺은 건 군 복무 시절이었다.특히 공유가 병장이었던 시절 이동욱은 이등병이었다고 밝히며 “그냥 쳐다도 못 봤다”고 회상해 웃음을 안겼다.이동욱은 “이제 와서 말하는데 제가 공유 팬티랑 양말 다 빨았다”라는 폭탄 발언과 함께 “사실상 내가 공유 키운 거야”라고 군 생활부터 이어진 두 사람의 20년 인연을 전하며 본 방송을 향한 호기심을 더하고 있다.온라인뉴스부