[포토] 박은빈, 블링블링 미소

1 / 4 배우 박은빈이 14일 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다. 2026.7.14

뉴스1 배우 박은빈이 14일 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다. 2026.7.14

뉴스1 배우 박은빈이 14일 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다. 2026.7.14

뉴스1 배우 박은빈과 옹성우(오른쪽)가 14일 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다. 2026.7.14

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배우 박은빈이 영화가 원작인 ‘오싹한 연애’로 시청자와 만나는 소감을 밝혔다.14일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 진행된 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’(극본 최정미/연출 이민수) 제작발표회에서는 이민수 감독과 박은빈, 양세종, 옹성우가 참석해 이야기를 나눴다.이날 자리에서 박은빈은 트랜스미디어를 언급하며 “이 단어를 저는 이번에 처음 알게 됐다, 영화를 시간이 지나서 드라마로 바꾼다는 것이 새로운 시도로 다가올 수 있다는 기대감이 들었다”고 말했다.이어 그는 “무엇보다 영화는 2시간이지만 드라마는 12부작이기 때문에 6배 이상의 새로운 설정을 많이 녹여냈다”며 “전체적인 틀로 봤을 땐 여리를 제외하고 귀신을 볼 수 있다는 것을 제외하고는 거의 새롭게 탈바꿈한 부분이 많다”고 짚었다.또한 박은빈은 “드라마만의 버전의 강점을 많이 생각하면서 진행했다”며 “극 중 여리의 손이 중요하게 작용하는데 저뿐만 아니라 천여리의 손이 맞닿은 사람들까지도 귀신을 볼 수 있는 설정을 녹였기 때문에 풍족하고 새롭게 드라마를 즐기실 수 있지 않을까 한다”고 자신했다.그러면서 “저 또한 호텔 대표로서의 모습과 이면에 이중생활을 해야 하는 인간적인 매력의 간극이 드러나서 그 부분을 매력적으로 느꼈다”며 “다양한 맛을 드라마를 통해 즐기실 수 있으셨으면 좋겠다”고 자신감을 드러냈다.한편 ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다. 오는 7월 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.온라인뉴스부