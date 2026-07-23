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‘홍명보 나가’ 외쳤던 김영광 “이상하게 고집있어” 또 저격

입력 :2026-07-23 07:54:40
수정 :2026-07-23 07:54:40
MBC ‘라디오스타’ 방송화면
MBC ‘라디오스타’ 방송화면


전 축구 국가대표 골키퍼 김영광이 이승우를 대표팀에 발탁하지 않은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독의 선택에 의문을 나타냈다.

22일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연한 ‘이젠 눈물을 거둬’ 특집으로 꾸며졌다.

김영광은 방송 중 “홍명보 나가”를 외친 것에 대해 “축구인이 아닌 국민이자 축구 팬의 한 사람으로서 마음을 전달한 것”이라며 “축구계에 남아 있지 않을 거라 자유롭게 말할 수 있다”고 밝혔다.

이승우는 월드컵을 앞둘 때마다 대표팀 승선 여부로 주목받는 데 대해 “4년 전에도 그랬고 올해도 그랬다”며 “월드컵만 다가오면 활약이 좋아져 관심을 받는다”고 말했다.

그는 대표팀 명단 발표 당시를 떠올리며 “반신반의하는 마음으로 무릎을 꿇고 기도하면서 TV를 봤다”며 “공격수 명단이 발표될 때까지 이름이 나오지 않았고 미드필더로 넘어가자 바로 TV를 껐다. 며칠 동안 마음이 아팠다”고 털어놨다.

김구라가 대표팀 발탁과 관련해 사전에 전달받은 내용이 없었느냐고 묻자 이승우는 “홍명보 전 감독이 제 경기를 두세 번 보러 왔다”며 “오실 때마다 제가 골을 넣어서 기대했지만 발탁되지 않았다”고 답했다.

이에 김영광은 “저는 승우가 발탁돼야 한다고 항상 말했다”며 “감독의 고집인 것 같다”고 말했다.

이어 “승우에게는 다른 한국 선수들에게 없는 무언가가 있다”며 “계속 이야기했는데 이상하게 고집이 있는지 뽑지 않더라. 코리안 메시 아닌가”라고 목소리를 높여 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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