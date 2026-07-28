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‘이혼’ 심수창, ‘19살 연하’ 미모의 女와 데이트 포착

입력 :2026-07-28 00:25:21
수정 :2026-07-28 00:30:45
심수창 이고은. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
심수창 이고은. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


야구선수 출신 방송인 심수창이 19살 연하 여성과 데이트하는 모습이 공개됐다.

27일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서는 ‘육캔두잇’ 단체 미팅 남자 출연진이 데이트 상대를 선택했다.

이날 심수창은 “가자! 고은아”라며 이고은을 지목했다.

두 사람은 10분이라는 주어진 시간 동안 서로를 알아갔다.

심수창은 19살 차이가 나는 2000년생 이고은에게 “몇 살 정도 연상을 만나고 싶냐”라고 물었다.

이고은은 “10살 정도인데, 만나는 사람들의 나이가 일정하지 않다”고 밝혔다.

이에 심수창은 “서로 좋아하면 나이는 상관없는 것 같다”라며 “사랑하는 사람 앞에선 아기도 될 수 있고”라고 어필했다.

심수창 이고은. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
심수창 이고은. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


이를 들은 이고은은 “‘나 배고파~ 밥 해줘~ 보고 싶어~’ 이런 것도 할 수 있냐? 이 말투로”라면서 애교를 부렸다.

심수창이 가능하다고 하자 이고은은 “한번 해보면 안 되냐?”라고 요청했다.

결국 심수창은 “고은아, 나 배고파”라며 애교를 선보였고 영상을 지켜보던 최성국, 황보라 등 패널들은 “이 둘은 안 되겠다”, “느낌이 안 와”라며 눈살을 찌푸려 웃음을 유발했다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


온라인뉴스부
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