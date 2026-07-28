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최수종 “♥하희라와 아침 뽀뽀”…34년간 안 싸운 비결

입력 :2026-07-28 11:12:33
수정 :2026-07-28 11:12:33
배우 최수종·하희라 부부. 최수종 인스타그램 캡처
배우 최수종·하희라 부부. 최수종 인스타그램 캡처


연예계 대표 사랑꾼 배우 최수종이 아내 하희라와 한 번도 싸운 적이 없다고 밝혀 눈길을 끈다.

최수종은 28일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에 출연해 하희라를 향한 깊은 애정과 남다른 결혼 생활 비결을 공개했다.

이날 최수종은 “부부간의 관계는 서로 간의 노력이다. 저희가 34주년이 됐다”며 “서로가 서로에 대해 더 알고, 존경심을 가지는 게 중요하다”고 말했다.

그는 ‘오늘 아침에도 손을 잡고 뽀뽀를 했냐’는 질문에 “너무 당연한 것 아니냐”라며 “저는 습관처럼 가족들에게 포옹하고, 하희라씨에게는 1개 더 한다”고 답했다.

아직도 하희라에게 존댓말을 한다는 최수종은 ‘부부싸움 할 때도 존댓말을 하냐’는 물음에는 “싸워보지 않았다”고 했다.

이에 주변에서 믿을 수 없다는 듯한 반응을 보이자 “여자들은 시집오면 의지할 데라고는 남편밖에 없다”며 “여자들이 하는 말은 ‘당신, 내 편 좀 들어줘’ 이야기밖에 없다. 아내가 ‘나 힘들었어’라고 하는 건 당신의 위로를 받고 싶다는 이야기”라고 말했다.

최수종과 하희라는 1993년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 연예계 대표 잉꼬부부로 많은 사랑을 받고 있다.

온라인뉴스부
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