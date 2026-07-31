‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 전원주가 보성 여행에서 PT숍 대표 김승우씨를 보고 한 첫 반응은? 사위 삼고 싶다 몸이 좋다

배우 전원주가 33세 몸짱 트레이너의 탄탄한 근육을 보고 솔직한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.지난 30일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 선우용여와 전원주가 전남 보성으로 여행을 떠난 모습이 공개됐다.이날 두 사람의 여행을 도울 인물로 PT숍 대표 김승우씨가 등장했다. 전원주는 김씨를 보자마자 흐뭇한 미소를 지으며 “사위 삼고 싶다”고 농담했다.이후 녹차밭을 찾은 김씨는 사진을 찍는 전원주와 선우용여를 위해 자신의 재킷을 벗어 의자 위에 깔아줬다. 이 과정에서 탄탄한 팔과 상체 근육이 드러나자 전원주는 “감동이다”라며 감탄했다.전원주는 김씨의 가슴 근육을 가리키며 “여기 봐라. 멋있다. 여자보다 더 크다”고 말했다. 이에 김씨는 “몸 키운 보람이 있다”며 웃었다.잠시 뒤 김씨가 상의를 벗자 전원주는 가슴에 손을 얹고 “나 떨린다. 저거 보니까”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 옆에 있던 선우용여는 “떨리기는 무슨, 나는 아무렇지도 않다”고 받아쳤다.영상이 공개된 뒤 네티즌들 사이에서는 엇갈린 반응이 나왔다. 일부는 출연자들의 유쾌한 입담이 재미있다는 반응을 보인 반면, “성별이 바뀌었다면 문제가 됐을 장면” “다소 선을 넘은 것 같다”는 지적도 이어졌다.온라인뉴스부