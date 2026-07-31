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유명 男배우, 김혜수 ‘란제리룩’ 보더니…“상식 밖” 놀란 이유

입력 :2026-07-31 11:03:52
수정 :2026-07-31 11:03:52
배우 김혜수가 28일 오전 서울 중구 앰배서더 풀만에서 열린 쿠팡플레이 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.28 뉴시스
배우 김혜수가 28일 오전 서울 중구 앰배서더 풀만에서 열린 쿠팡플레이 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.28 뉴시스


배우 김지훈이 김혜수의 철저한 자기관리에 감탄하며 “내 상식 밖의 인체”라고 표현해 눈길을 끈다.

30일 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’에 공개된 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’의 주연 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연해 작품과 촬영 비하인드에 대해 이야기를 나눴다.

이날 네 사람은 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’를 “연쇄 추돌 블랙 코미디”라고 소개했다.

극 중 노출 장면에 대한 이야기가 나오자 조여정은 김지훈에게 “너무 멋있어서 집중이 안 됐다”며 “그 장면 때문에 몸을 준비한 거냐”고 물었다.

이에 김지훈은 “평소에도 몸 관리에 신경을 많이 쓴다”며 “체중이 정말 똑같다. 작품을 할 때나 쉬고 있을 때나 입금 전후가 거의 같다”고 말했다.

이를 들은 김혜수는 “나는 진짜 다른데”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

화제는 자연스럽게 김혜수의 자기관리로 이어졌다.

배우 김지훈이 김혜수의 철저한 자기관리에 감탄하며 “내 상식 밖의 인체”라고 표현해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 캡처
배우 김지훈이 김혜수의 철저한 자기관리에 감탄하며 “내 상식 밖의 인체”라고 표현해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 캡처


배우 김지훈이 김혜수의 철저한 자기관리에 감탄하며 “내 상식 밖의 인체”라고 표현해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 캡처
배우 김지훈이 김혜수의 철저한 자기관리에 감탄하며 “내 상식 밖의 인체”라고 표현해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 캡처


김지훈은 “촬영하면서 놀란 게 혜수 선배가 정말 많이 드신다는 점이었다”며 “드라마를 보면 란제리를 입은 실루엣이 나오는데 배가 전혀 없다”고 했다. 김재철도 “‘타짜’의 정마담이 떠올랐다”며 공감했다.

김지훈은 “너무 늘씬하고 길쭉하다. 선배님을 보면서 ‘내가 아직 사람 인체를 잘 모르는구나’라는 생각이 들었다”며 “내 상식 밖의 신체를 가진 분이라 정말 인상 깊었다”고 극찬했다.

이에 김혜수는 다소 민망한 듯 웃으며 “연기가 인상 깊어야 하는데”라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아질 만큼 감당할 수 없는 비밀에 휘말리며 벌어지는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

온라인뉴스부
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