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성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

입력 :2026-08-02 11:38:43
수정 :2026-08-02 11:40:20
가수 성시경. SBS ‘미운 우리 새끼(미우새)’ 제공
가수 성시경. SBS ‘미운 우리 새끼(미우새)’ 제공


가수 조현아가 이상형 성시경과 만났다.

2일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 조현아가 성시경과 만나 잊을 수 없는 하루를 보내는 모습이 공개된다.

최근 ‘성시경의 고막남친’에서 성시경이 이상형이라고 밝힌 조현아가 성시경과 데이트를 하게 됐다. 조현아가 자신의 캠핑장으로 성시경을 초대한 것이다.

조현아는 성시경을 두고 본인의 캠핑장에 “처음으로 초대한 남자”라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 성시경과의 캠핑이 시작되자 극도로 긴장해 땀을 뻘뻘 흘리고, 눈도 제대로 마주치지 못하며 소녀로 돌아간 듯한 모습을 보였다.

이를 지켜보던 스튜디오에서는 “진짜 좋아하나 보다”, “사람이 굳었다”며 조현아의 팬심에 공감했다.

어반자카파 조현아, 성시경. SBS ‘미운 우리 새끼(미우새)’ 제공
어반자카파 조현아, 성시경. SBS ‘미운 우리 새끼(미우새)’ 제공


이날 성시경은 조현아의 손이 작아서 놀랐다며 조현아의 손과 본인의 손을 살포시 맞댔다. 이에 조현아는 나 홀로 설레는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

성시경은 “너는 좀 더 사귀어 봐야겠다”라며 심쿵 멘트를 건네기도 했으며, 연애관에 대한 솔직한 이야기를 나누던 중 “우리는 비밀 연애 해도 안 들켜”라고 말해 궁금증을 유발했다.

이어 성시경은 조현아만을 위한 요리를 선보여 또 한 번 조현아를 설레게 했다.

성시경이 요리하는 모습을 단 한 순간도 놓치지 않으려는 듯 연신 사진을 찍어 대는 조현아의 모습에 지켜보던 모두가 박장대소했다.

성시경 조현아. SBS ‘미운 우리 새끼(미우새)’ 제공
성시경 조현아. SBS ‘미운 우리 새끼(미우새)’ 제공


성시경은 특급 팬서비스의 마무리로 즉석 연주와 라이브까지 선보였는데, 이를 듣던 조현아는 돌연 눈물을 왈칵 쏟아버리고 말았다.

2일 오후 9시 방송되는 ‘미우새’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
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