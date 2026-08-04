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[포토] ‘팬심 저격’ 정은채

입력 :2026-08-04 13:26:13
수정 :2026-08-04 13:29:18
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배우 정은채가 4일 서울 양천구 SBS에서 열린 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 2026.8.4<br>뉴스1
배우 정은채가 4일 서울 양천구 SBS에서 열린 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 2026.8.4
뉴스1
배우 정은채가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.4 <br>연합뉴스
배우 정은채가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.4
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배우 정은채가 4일 서울 양천구 SBS에서 열린 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 2026.8.4<br>뉴스1
배우 정은채가 4일 서울 양천구 SBS에서 열린 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 2026.8.4
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배우 정은채가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.4 <br>연합뉴스
배우 정은채가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.4
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배우 안보현(왼쪽)과 정은채가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.4 <br>연합뉴스
배우 안보현(왼쪽)과 정은채가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.4
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배우 정은채가 환영 속에 ‘재벌X형사2’ 팀에 합류했다며, 편한 환경 속에서 연기했다고 전했다.

4일 오전 서울 양천구 목동서로 SBS 사옥에서 진행된 SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’(극본 김바다, 연출 김재홍) 제작발표회에서 정은채는 합류 소감을 밝혔다.

정은채는 “나만 새롭게 합류한 멤버라 경쾌한 리듬의 드라마가 어떻게 확장될지 궁금했다, 팀원의 호흡이 좋다는 이야기를 익히 들어서 경험해 보고 싶었다”라며 “시리즈에 새로 합류하게 돼 걱정도 했는데 모든 배우와 스태프, 감독님이 두 팔 벌려 환영해 주시고, 마음껏 연기할 수 있도록 판을 깔아주셨다”라고 말했다.

안보현은 정은채에 대해 “‘안나’를 보고 아우라를 느꼈다, 다만 가냘플 거 같아 형사 캐릭터가 잘 어울릴지 궁금했는데 피지컬부터 톤까지 새로 잡을 필요도 없이 주혜라 그 자체라 놀랐다”라며 “1~2화를 보면 진이수가 당하는 게 도파민이 터질 거다, 혐관 서사가 잘 살 것”이라고 귀띔했다.

강상준은 “나는 ‘정년이’를 너무 좋아해서 정은채의 캐스팅 소식을 듣고 ‘찰떡이다’ 싶었다, 실제로 보니 너무 멋있더라, 실제로 본 여성 중에 가장 정의로운 표정과 아우라를 가진 사람”이라고 해 기대감을 높였다.

한편 ‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌, 상쾌, 통쾌 사이다 공조 수사극이다. 오는 7일 오후 9시 50분 처음 방송된다.

온라인뉴스부
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