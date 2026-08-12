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‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

입력 :2026-08-12 06:55:04
수정 :2026-08-12 06:55:04
배우 하영과 그의 그림. 연합뉴스, KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 캡처.
배우 하영과 그의 그림. 연합뉴스, KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 캡처.


KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 캡처.
KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 캡처.


KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 캡처.
KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 캡처.


배우 하영이 직접 그린 그림이 온라인에서 뒤늦게 화제를 모으면서 같은 이화여대 서양화과 출신 배우 노윤서의 작품까지 재조명되고 있다.

11일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에서는 하영이 과거 KBS2 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개한 그림들이 공유되며 다양한 반응이 나왔다.

하영은 예술중학교와 예술고등학교를 거쳐 이화여대 서양화과를 졸업한 뒤 미국 뉴욕 스쿨 오브 비주얼 아츠(SVA)에서 순수미술을 공부한 것으로 알려졌다.

그는 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 출연 당시 자신의 집을 공개하면서 곳곳에 걸린 그림을 직접 그렸다고 밝혔다. 당시 하영은 “미술을 10년 넘게 전공했다”고 소개하기도 했다.

방송에서 공개된 작품들은 강렬한 색채와 자유로운 형태를 활용한 추상적인 화풍이 특징이다. 최근 하영을 둘러싼 관심이 커지면서 해당 방송 장면과 작품들이 다시 온라인상에서 확산했다.

배우 노윤서 작품. 인스타그램
배우 노윤서 작품. 인스타그램


이 과정에서 하영과 같은 이화여대 서양화과 출신인 배우 노윤서의 작품도 소환됐다. 노윤서 역시 자신의 그림을 여러 차례 공개한 바 있다.

온라인에서는 두 사람의 서로 다른 화풍을 두고 비교가 이어지며 엇갈린 반응이 나오고 있다. 다만 미술 작품은 작가가 추구하는 표현 방식과 장르에 따라 평가가 크게 달라질 수 있어 단순 비교로 실력을 판단하기 어렵다는 의견도 나온다.

온라인뉴스부
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