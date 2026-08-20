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“애는 또 낳으면 돼”…물에 빠진 아들 두고 혼자 나온 母 ‘충격’

입력 :2026-08-20 00:01:40
수정 :2026-08-20 00:01:40

이호선 상담가 “母와 3년간 연락 끊어라”

물에 빠진 아들을 두고 홀로 빠져나온 엄마의 사연이 전해졌다. tvN ‘이호선 상담소’ 캡처
물에 빠진 아들을 두고 홀로 빠져나온 엄마의 사연이 전해졌다. tvN ‘이호선 상담소’ 캡처


물에 빠진 아들을 두고 홀로 빠져나온 엄마의 사연이 전해져 충격을 안겼다.

지난 18일 방송된 tvN ‘이호선 상담소’에는 엄마와의 관계를 끊고 싶다는 아들의 사연이 공개됐다.

이날 아들은 “엄마와의 관계 자체가 부담스럽다. 어떻게 하면 서로에게 상처가 되지 않을지 고민”이라고 털어놨다.

아들은 학창 시절 학교 폭력을 당했지만 엄마에게조차 털어놓지 못했다고 고백했다. 그는 “학교에서 왕따를 당해도 혼자 삭혔다. 이제는 기대고 싶지 않다”고 말했다.

그가 엄마에게 의지하지 못했던 이유도 공개됐다. 과거 물에 빠진 아들을 두고 엄마가 먼저 물 밖으로 나왔던 일이 있었던 것이다.

엄마는 “이 아이를 구하다가 나도 죽을 수 있다고 생각했다. 내가 살기 위해 나왔다. 다행히 아이가 밖으로 빠져나왔다”고 당시 상황을 설명했다.

이어 “아이가 커서 대화하는 중에 장난스럽게 아이에게 ‘애는 또 낳으면 되지’라고 말했다. 솔직하게 내 마음을 말했다”고 덧붙였다. 엄마의 솔직한 발언에 스튜디오에서는 충격을 감추지 못했다.

물에 빠진 아들을 두고 홀로 빠져나온 엄마의 사연이 전해졌다. tvN ‘이호선 상담소’ 캡처
물에 빠진 아들을 두고 홀로 빠져나온 엄마의 사연이 전해졌다. tvN ‘이호선 상담소’ 캡처


이에 이호선 상담가는 “솔직함에서 비롯된 이야기가 아들에게 상처가 됐다”고 지적했다.

이어 공개된 아들의 인성검사 결과에 대해서는 “반사회성 점수가 높게 나왔다. 자율성은 19점밖에 안 된다”며 “혼자 소진되고 지친 것”이라고 분석했다.

이호선 상담가는 아들의 현재 상태를 고려해 “3년간 엄마와 연락을 끊으라”고 조언했다.

온라인뉴스부
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