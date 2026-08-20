기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

여에스더, 10년 넘게 함께 한 가사도우미에 ‘강남 집’ 선물

입력 :2026-08-20 06:46:51
수정 :2026-08-20 06:46:51
MBC 예능 프로그램 ‘라디오 스타’
MBC 예능 프로그램 ‘라디오 스타’


가정의학과 전문의 여에스더가 10년 넘게 자신을 챙겨준 가사 도우미에게 집을 선물한 사연이 공개돼 놀라움을 안겼다.

지난 19일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오 스타’에는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 게스트로 출연했다.

이날 홍혜걸은 아내 여에스더의 근황을 전했다. 하하가 “여 박사님 많이 좋아지셨어요?”라고 묻자 그는 “많이 좋아졌다”고 답하며 아내의 회복을 느꼈던 순간을 떠올렸다.

홍혜걸은 “일하는 아주머니가 옥수수를 하나 가져오셨는데 아내가 옥수수를 탁 부러뜨렸다”고 말했다.

이어 “옛날에는 뚜껑도 못 땄는데 옥수수를 부술 정도로 회복했다”며 “옥수수를 하나 다 먹고 하나 더 달라고 하는데 제가 눈물이 나오려고 했다”고 말해 뭉클함을 안겼다.

김구라가 “어떤 얘기를 하든 늘 등장하는 아주머니가 주요 인물 같다”고 하자 홍혜걸은 “집사람의 모든 걸 케어해 주신다. 아내가 ‘아주머니는 평생 모시고 가야 하는 분이다. 어쩌면 당신보다 중요하다’고 했다”고 말했다.

그러면서 “오죽하면 아내가 아주머니 집도 하나 사줬다. 바로 옆에. 그 정도다”라고 덧붙였다.

하하가 “죄송한데 강남이냐”며 놀라워하자 홍혜걸은 “그렇다”고 답했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
홍혜걸이 아내 여에스더의 회복을 실감한 계기는?
인기기사
앳하트 나현, ‘상큼 볼 콕’
장원영, ‘윙크에 심쿵’ 사랑스러운 비주얼
블랙핑크 리사, 휴양지서 뽐낸 ‘눈부신 비주얼’
“콘돔 꼭 썼는데” 키스만 해도 전염된다?…전세계 난리 난 상황, 한국은

“콘돔 꼭 썼는데” 키스만 해도 전염된다?…전세계 난리 난 상황, 한국은
54세 장동건 ‘너무 달라진 외모’, 아버지도 못 알아봐… “‘얼굴에 무슨 짓을’ 하시더라

54세 장동건 ‘너무 달라진 외모’, 아버지도 못 알아봐… “‘얼굴에 무슨 짓을’ 하시더라
“출장 메이크업 해주세요” 집 갔다가 성폭행…‘당근알바’ 주의보

“출장 메이크업 해주세요” 집 갔다가 성폭행…‘당근알바’ 주의보
곽정은 “장기하, 침대서 어떨지 궁금” 했다가…고개 숙였다

곽정은 “장기하, 침대서 어떨지 궁금” 했다가…고개 숙였다
“아버지 발가락이 왜 여기에”…요양병원 냉장고 열었다가 ‘충격’

“아버지 발가락이 왜 여기에”…요양병원 냉장고 열었다가 ‘충격’
그리스로 신혼여행 간 부부, 헬기 추락 사망… ‘수억 연봉’ 금융·컨설팅社 재직 英커플이었

그리스로 신혼여행 간 부부, 헬기 추락 사망… ‘수억 연봉’ 금융·컨설팅社 재직 英커플이었
“아내 4명 가능하다”더니 ‘첫째 부인 vs 둘째 부인’ 머리채 잡았다…축구 명장 ‘실신’

“아내 4명 가능하다”더니 ‘첫째 부인 vs 둘째 부인’ 머리채 잡았다…축구 명장 ‘실신’
“남친과 결혼식 왔는데 ‘축의금 10만원’ 서운…쪼잔한가요?”

“남친과 결혼식 왔는데 ‘축의금 10만원’ 서운…쪼잔한가요?”
10년째 기러기 월 600만원 보냈는데…캐나다서 불륜한 아내, 심지어

10년째 기러기 월 600만원 보냈는데…캐나다서 불륜한 아내, 심지어
인기 클릭
Weekly Best

  1. 최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

    최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

  2. 김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

    김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

  3. “개콘 때 매주 뽀뽀…내 입술은 소품이었다” 허경환 ‘충격 폭로’

    “개콘 때 매주 뽀뽀…내 입술은 소품이었다” 허경환 ‘충격 폭로’

  4. 아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

    아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

  5. 열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견

    열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파