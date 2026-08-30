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여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백

입력 :2026-08-30 18:31:10
수정 :2026-08-30 18:31:10
KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


여에스더와 홍혜걸 의사 부부가 결혼 생활 동안 키스를 하지 않았다고 밝힌다.

30일 KBS에 따르면 오는 9월 1일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에 여에스더와 홍혜걸 부부가 게스트로 출연한다.

앞서 녹화에서 여에스더는 부부가 33년 동안 키스한 적이 없다고 밝혔다.

그는 “키스는 영화 안에서만 하는 건 줄 알았지, 현실에서는 상상도 못 했다”며 두 사람이 키스하지 않는 이유도 설명했다.

두 사람의 연애 과정도 다룬다.

여에스더를 만나기 전까지 연애 경험이 없었다는 홍혜걸은 의료 세미나에서 서울대 의대 선배인 여에스더를 만난 뒤 94일 만에 결혼했다고 전했다.

홍혜걸은 연애 당시 여에스더와 한 번에 10시간 넘게 통화했다며 “그땐 정말 시간 가는 줄 몰랐다”고 회상했다.

이어 아내를 대신해 죽을 수도 있다며 애정을 표현하기도 했다.

KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


여에스더는 1965년생, 홍혜걸은 1967년생으로 두살 연상 연하 부부다. 두 사람은 1994년 결혼했다.

온라인뉴스부
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