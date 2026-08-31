기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

파트리샤 “조나단이 주먹으로 폭행…얼굴 비대칭됐다” 폭로

입력 :2026-08-31 09:46:12
수정 :2026-08-31 09:46:12
JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 방송화면
JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 방송화면


방송인 파트리샤가 어린 시절 친오빠 조나단에게 주먹으로 맞았던 일화를 공개했다.

30일 방송된 JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에는 비비·김나경 자매와 조나단·파트리샤 남매가 게스트로 출연했다.

이날 파트리샤는 비비와 김나경을 보며 “언니가 갖고 싶었다”고 부러움을 드러냈다. 이에 MC 김성주는 조나단의 말을 빌려 “언니가 있어도 파트리샤는 많이 맞았을 것”이라고 말했고, 파트리샤는 “말이 너무 심하시네”라며 조나단을 노려봤다.

조나단은 동생에 대해 “매를 좀 많이 버는 스타일”이라며 “본인이 아니다 싶으면 ‘오빠’라는 호칭부터 빼 버린다. ‘야’ 아니면 ‘조나단’이라고 한다”고 말했다.

그러자 파트리샤는 “‘야’는 안 했다”고 반박한 뒤 “저는 어릴 때 오빠한테 주먹으로 맞았다. 자세히 보면 얼굴이 비대칭이다. 얼굴이 왼쪽, 오른쪽 다르다”고 폭로했다. 당황한 조나단은 “너 진짜 예능 하고 싶었구나”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

파트리샤는 조나단에게 맞게 된 구체적인 사연도 공개했다. 그는 “오빠가 밀크티를 엄청 좋아한다. 양을 많이 탔길래 ‘나도 한 입만’ 달라고 했는데 안 줬다”며 “어릴 때 너무 화가 나서 오빠 몰래 밀크티에 침을 뱉었는데 그걸 오빠가 봤다”고 회상했다.

이어 “오빠가 ‘너 진짜 그러다가 맞는다’고 했는데 계속 약을 올렸다”며 “오빠가 세 번 경고를 주고 갑자기 기억이 확 끊겼다. 맞은 거다”고 말했다.

그러면서 “맞고 자존심이 세서 ‘안 아픈데’라고 했다. 정확히 3초 만에 울었다”고 덧붙였다. 조나단은 “‘안 아픈데’라고 하길래 연타를 준비하고 있었다”고 너스레를 떨었다.

다만 조나단은 파트리샤가 일방적으로 맞은 것은 아니었다고 해명했다. 그는 “파트리샤가 혼자 당했다고 하지만 저희는 쌍방이었다”며 “제가 WWE를 엄청 좋아했다. 이불을 깔아 놓고 같이 레슬링을 했는데 대등했다”고 설명했다.

최현석이 “여동생이랑?”이라며 놀라자 파트리샤는 “주 3회 레슬링 했다”고 밝혀 웃음을 더했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
파트리샤가 조나단에게 맞게 된 원인은?
인기기사
혜리 ‘햇빛이 눈부셔’
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
카리나 ‘앞머리 잘랐어요’
여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백

여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백
최현욱, 전라 노출 이어 ‘만취 라이브’ 논란…“너무 못생겼다” 막말

최현욱, 전라 노출 이어 ‘만취 라이브’ 논란…“너무 못생겼다” 막말
타블로 “멤버 중에 소시오패스 있어”… 충격 고백 무슨 일?

타블로 “멤버 중에 소시오패스 있어”… 충격 고백 무슨 일?
“대낮에 납치돼 성폭행당했다” 신고한 女 알고 보니 ‘자작극’…이유 보니

“대낮에 납치돼 성폭행당했다” 신고한 女 알고 보니 ‘자작극’…이유 보니
‘성폭행범 꼬리표’ 고영욱, 억울함 호소 “혐의없음인데 기자들이…판결엔 간음만”

‘성폭행범 꼬리표’ 고영욱, 억울함 호소 “혐의없음인데 기자들이…판결엔 간음만”
“자연미인이면 가치 올라가냐” 정연우, 성형 논란에 발끈하더니…“난 안했다”

“자연미인이면 가치 올라가냐” 정연우, 성형 논란에 발끈하더니…“난 안했다”
“보호자 없는 중증 장애인 밀쳐”…숨지게 한 20대 사회복지사 구속 송치

“보호자 없는 중증 장애인 밀쳐”…숨지게 한 20대 사회복지사 구속 송치
김지민도 안 하는데 “우욱”…김준호, 한 달째 입덧하는 이유

김지민도 안 하는데 “우욱”…김준호, 한 달째 입덧하는 이유
네팔 생존 현장소장 “사고 당시 터널 안에…사방이 물보라, 시야 확보 안돼”

네팔 생존 현장소장 “사고 당시 터널 안에…사방이 물보라, 시야 확보 안돼”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

    박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

  2. 박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

    박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

  3. 고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

    고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

  4. “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

    “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

  5. 황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

    황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현