기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

변요한, ♥티파니와 결혼한 이유는…“날 지켜주는 여자는 처음”

입력 :2026-09-04 07:07:09
수정 :2026-09-04 07:07:09
배우 변요한이 소녀시대 티파니와 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.유튜브 채널 ‘추성훈’
배우 변요한이 소녀시대 티파니와 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.유튜브 채널 ‘추성훈’


배우 변요한이 소녀시대 티파니와 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘추성훈’에는 ‘야노시호, 티파니 시청주의 요망 (ft.똑 닮은 변요한, 추성훈)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 추성훈은 “결혼한 지 얼마나 됐냐”라고 물었고, 변요한은 “2월에 결혼했다”라고 답했다. 이어 교제 기간을 묻는 질문에 변요한은 “1년 반 정도 됐다”라고 말했다.

결혼 계기에 대해 변요한은 “처음으로 말씀드리는데 항상 상대를 지키기 위해 데이트를 했다. 근데 저를 지켜주는 여자, 저한테 용기를 주고 극복하게 하는 사람은 처음 만났다”고 밝혔다.

그는 “제가 몸이 안 좋아서 여행을 한 10년 동안 못 갔다. 비행기 타는 게 무서워서 가까운 데부터 늘리고 있던 상황이었다”며 “거기서만 이제 왔다 갔다 하지 그 이상을 극복할 생각이 안 들었다”고 말했다.

이어 “그런데 처음으로 비행기 표를 끊어주고 ‘자기 믿어라, 따라와라’ 하면서 저한테 가장 좋은 자리를 끊어줬다”고 답했다.

이어 “내리자마자 ‘뭐지, 이 감정은?’이라고 생각했다. 연기 생활도 오래 했고 적은 나이는 아닌데 새로운 감정을 느꼈다”고 덧붙였다.

추성훈은 “지금 어떠냐”라고 물었고, 변요한은 “지금 항상 평정심 가지려 한다. 너무 좋다. 오래 사랑하고 싶다”며 애정을 드러냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
변요한이 티파니와의 결혼을 결심한 계기는?
인기기사
‘별들의 향연’ 베니스영화제 레드카펫
탱고 세계선수권대회
레드벨벳 아이린, ‘완벽한 미모’
신정환 “구치소서 강호순이 사진 요구”…소름 끼치는 이유

신정환 “구치소서 강호순이 사진 요구”…소름 끼치는 이유
“남편이 전 여친과 모텔·스킨십” 충격 영상… “아내에 복수하려고” 무슨 일?

“남편이 전 여친과 모텔·스킨십” 충격 영상… “아내에 복수하려고” 무슨 일?
“성욕 채우려고”…전철서 여고생 성추행하다 체포된 배우

“성욕 채우려고”…전철서 여고생 성추행하다 체포된 배우
성폭행 피소에 이혼까지…아픔 딛은 김건모, 드디어 ‘새로운 도전’ 나선다

성폭행 피소에 이혼까지…아픔 딛은 김건모, 드디어 ‘새로운 도전’ 나선다
“함께하지 않기로”…이종석, 결별 후 안타까운 소식 전했다

“함께하지 않기로”…이종석, 결별 후 안타까운 소식 전했다
“곽시양♥러블리즈 유지애, 1년 열애 끝 결혼”…깜짝 발표

“곽시양♥러블리즈 유지애, 1년 열애 끝 결혼”…깜짝 발표
연상연하 부부의 ‘수상한 숙박’…모텔 돌며 800만원 챙겼다

연상연하 부부의 ‘수상한 숙박’…모텔 돌며 800만원 챙겼다
“두리랜드에 250억 썼다”는 임채무, 빚 쌓여도 운영 포기 안 하는 이유

“두리랜드에 250억 썼다”는 임채무, 빚 쌓여도 운영 포기 안 하는 이유
“등 긁어주고 월 2000만원 법니다” 대박…30대 청년의 이색 창업

“등 긁어주고 월 2000만원 법니다” 대박…30대 청년의 이색 창업
인기 클릭
Weekly Best

  1. “천년의 이상형 만났다”…딸 참관수업 날 불륜여행 간 남편

    “천년의 이상형 만났다”…딸 참관수업 날 불륜여행 간 남편

  2. “늘 고마워”…정경호, 수영과 결별 후 담담히 올린 글

    “늘 고마워”…정경호, 수영과 결별 후 담담히 올린 글

  3. 이병헌♥이민정, 행사장서 ‘초밀착 스킨십’ 포착…“뜨거운 눈빛”

    이병헌♥이민정, 행사장서 ‘초밀착 스킨십’ 포착…“뜨거운 눈빛”

  4. 박미선, 암 투병 후 이봉원과 달라진 관계 고백

    박미선, 암 투병 후 이봉원과 달라진 관계 고백

  5. 여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백

    여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘별들의 향연’ 베니스영화제 레드카펫

‘별들의 향연’ 베니스영화제 레드카펫

영화배우와 모델 등 세계적인 스타들이 이탈리아 베네치아에 모여 제83회 베니스국제영화제의 화려한 개막을 알렸다.스타들은 2일(현지시간)
탱고 세계선수권대회

탱고 세계선수권대회

2일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회 스테이지 부문 결선에서 니콜라스 셸(오른쪽)과 나이르 스친카