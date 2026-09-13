♥바타와 초고속 결혼 “2세 계획은…” 지예은, 혼전 임신설에 입 열었다

안무가 바타 인스타그램 캡처

SBS ‘런닝맨’ 공식 유튜브 채널 캡처

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배우 지예은이 혼전 임신설에 대해 해명했다.지난 12일 SBS ‘런닝맨’ 공식 유튜브 채널에는 ‘싸울 때 말도 예쁘게 하고 지예은 예비 신랑 바타와 결혼 결심하게 된 이유’라는 제목의 선공개 영상이 공개됐다.영상에서 지예은은 멤버들의 축하를 받으며 ‘런닝맨’ 녹화 현장에 들어왔다. 지예은은 오는 12월 안무가 바타와 결혼식을 올린다.지예은은 지난 4월 바타와 열애를 공식 인정한 뒤 약 5개월 만에 결혼 소식을 전하면서 주변의 반응을 들었다고 밝혔다.그는 “주변에서 ‘이르다’, ‘혹시 혼전임신한 거 아니냐’라고 하더라”며 “제가 억울한 게 저는 애가 없다”고 선을 그었다.이어 “아직 2세 계획은 없다. 신혼을 좀 즐기고 싶다”고 말했다.바타와 결혼을 결심한 이유도 공개했다.지예은은 “사람이 너무 따뜻하고, 싸울 때를 봤는데 싸울 때 말도 예쁘게 한다”며 “제가 아팠을 때도 든든하게 엄청 힘이 돼줬다”고 밝혔다.그러면서 “아플 때 옆에서 든든하게 있어 주는 사람이 최고인 것 같다”고 덧붙였다.지예은은 바타가 홍익대 공대 출신이라며 지적인 면모를 장점으로 꼽았다.그는 “저랑은 약간 지식적으로 안 맞는다”고 말해 웃음을 자아냈다.예비 시부모와의 관계에 대해선 “너무 좋아하신다. ‘런닝맨’도 챙겨 보신다”고 했다.김종국의 콘서트에 참석하지 못한 이유도 “충주에 어머님을 뵈러 갔다”고 설명했다.온라인뉴스부