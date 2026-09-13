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“사업 70억 투자 받아 美 진출”…‘대박 근황’ 전한 아나운서 출신 女 정체
입력 :2026-09-13 23:44:11
수정 :2026-09-13 23:44:11
방송인 김소영이 사업가가 된 근황을 밝혔다.
지난 12일 방송된 JTBC ‘아는 형님’에는 개그맨 출신 작가 고명환, 아나운서 출신 방송인 오상진, 김소영, 가수 권은비가 출연했다.
김소영은 현재 하는 사업이 70억 투자를 받았다고 했다.
이수근은 “상진이 장가 잘 갔네. 축하한다”고 말했다.
김소영은 “(책방 사업 외에도) 화장품 브랜드를 만들었는데 그게 미국 진출을 했다. 잡지에서도 소개가 됐다”고 했다.
이어 “아나운서의 꿈을 생각하고 됐는데 계속 의심이 되더라. 남편이 뒷배가 돼 주면서 방송국을 그만두고 하고 싶은 걸 하라고 하더라”고 했다.
그러면서 “퇴직금으로 사업을 시작한 것이다. 처음엔 잘 안됐는데 계속해서 더 하라고 하더라. 오상진이 육아도 하고 요리도 했다”고 했다.
김소영은 “퇴직금이 3000만원이었다. 그걸로 사업을 했는데 (벌써) 10년이 됐다”고 했다.
오상진은 “이 이야기를 들으니 응원하길 잘했다고 생각한다”고 했다.
김소영은 “(오상진이 아이를) 낳아주기만 하면 자기가 다 보겠다고 했다”고 전했다.
김소영과 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺은 뒤 2017년 결혼했다.
두 사람은 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.
온라인뉴스부
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