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‘김보민♥’ 김남일, 190㎝ 훌쩍 자란 고3 아들 공개

입력 :2026-09-18 11:19:33
수정 :2026-09-18 11:19:33
전 축구선수 김남일이 아들의 근황을 공개했다.. MBC ‘구해줘! 홈즈’
전 축구선수 김남일이 아들의 근황을 공개했다.. MBC ‘구해줘! 홈즈’


전 축구 선수 김남일이 아들의 근황을 공개했다.

17일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에서는 김숙, 양세형, 양세찬, 주우재, 김대호와 김남일, 김영광 등이 출연했다.

이날 방송에서 김남일은 첫째 아들의 근황을 공개했다.

김남일은 “아들이 고3이다”라며 “키가 190㎝ 정도 된다”라고 전했다.

양세형이 “지금이 제일 중요한 시기”라고 하자 김남일은 “공부해야 되는데 게임만 하고 있다”고 토로했다.

김남일은 “운동은 취미로 농구 정도만 한다”며 “(공부하라고) 강압적으로 얘기하지는 않는다. 가끔 한 번 푸닥거리를 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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