나영석, 돌연 고백…“매일 소주 반병, 이러면 안 될 것 같았다”

유튜브 ‘채널십오야’ 방송화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 나영석 PD가 금주를 결심한 이유는? 중독을 우려해서 건강을 위해서

나영석 PD가 매일 술을 마시던 생활을 돌아보며 중독을 우려해 금주를 결심했다고 밝혔다.18일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘정한아 어서와~’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 그룹 세븐틴 멤버 정한과 도겸, 민규, 조슈아가 출연해 나 PD와 이야기를 나눴다.멤버들과 술을 마시던 나 PD는 “술을 잘 못 마시는데도 너무 자주 마셨다”며 자신의 음주 습관을 털어놨다.그는 “일이 끝나면 간단하게 소주 반 병을 마셨고, 같이 마실 사람이 없으면 맥주 한두 캔을 마셨다”며 “그걸 매일 했다”고 말했다.이어 “어느 날 ‘이러면 안 될 것 같은데, 나 혹시 심각한 것 아닌가’라는 생각이 들었다”며 “당분간 술을 마시지 말아야겠다고 결심했다”고 전했다.나 PD는 금주를 시작한 뒤 술을 마시지 않는 생활이 생각보다 어렵지 않았다고 했다. 그는 “안 마시니까 또 안 마셔지더라”며 “심각한 중독은 아니었나 보다 싶어 혼자 마음을 놓았다”고 말했다.이를 들은 정한과 민규도 비슷한 음주 습관이 있었다며 공감했다.정한은 “반주를 좋아한다. 취하는 것은 좋아하지 않아 밥을 먹으면서 술을 반 병 정도 마신다”고 밝혔다.민규 역시 “예전에는 맛있는 음식을 먹으며 취하는 게 좋았지만 요즘은 반주가 좋다”며 “많이 취하는 것은 싫어서 소주 반 병이나 맥주 한 캔 정도 마신다”고 말했다.온라인뉴스부