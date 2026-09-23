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“김연경, 기안84 팬티 갈아입었는지 수시로 체크”

입력 :2026-09-23 07:55:44
수정 :2026-09-23 07:55:44
방송인 기안84(왼쪽부터)와 김연경, 이준호가 22일 오전 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘대환장 기안장 시즌2’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘대환장 기안장 시즌2’는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티 예능이다. 2026.9.22 뉴스1
방송인 기안84(왼쪽부터)와 김연경, 이준호가 22일 오전 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘대환장 기안장 시즌2’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘대환장 기안장 시즌2’는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티 예능이다. 2026.9.22 뉴스1


‘대환장 기안장 시즌2’ 제작진이 김연경과 기안84의 ‘케미’를 기대해 달라고 했다. 그러면서 김연경이 기안84의 ‘잡도리’ 담당이라고 해 기대를 더했다.

22일 오전 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 진행된 넷플릭스 오리지널 ‘대환장 기안장 시즌2’ 제작발표회에서 김지현 PD는 함께 숙소를 운영한 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하에 대해 “가족 같은 ‘대환장 케미’가 보였다”라고 말했다.

김 PD는 기안84와 김연경에 대해 “오래된 부부를 보는 느낌이었다”며 “김연경이 기안84 잡도리를 담당했는데 씻었는지, 양치는 했는지, 팬티는 갈아입었는지도 체크했다”고 밝혔다.

기안84는 “처음엔 (직원들과) 부딪히기도 했지만 오히려 그러면서 인간적인 연민이 나오지 않았나 한다. 비가 온 뒤에 땅이 굳는 것처럼 (관계가) 단단해졌다”며 “김연경이 우리를 이끌어 갔다. 이렇게 단체 생활을 잘하는 사람을 본 적이 없다. 나도 김연경의 품 안에서 최선을 다했다”고 솔직한 생각을 전했다.

한편 ‘대환장 기안장 시즌2’는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다. 넷플릭스에서 22일 첫 공개를 시작으로 매주 화요일에 만나 볼 수 있다.

온라인뉴스부
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