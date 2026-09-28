노사연, 명절날 친척들 모인 자리에서 경찰 신고당했다

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 노사연

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 노사연 집안에 경찰이 출동한 이유는? 실제 큰 싸움 목소리가 커서

가수 노사연이 과거 명절에 가족과 친척이 한자리에 모였다가 큰 목소리 때문에 경찰 신고를 당했던 일화를 소개했다.지난 26일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 추석특집 ‘추석에 나 혼자 산다’를 주제로 이야기를 나눴다.이날 방송에서 노사연은 명절이면 가족 수십명이 한자리에 모였다고 회상했다.노사연은 “외할머니가 8남매를 낳으셨다. 이모, 삼촌 자식들까지 50명이 모였다. 목소리도 다 크다”면서 남다른 집안 분위기를 전했다.이어 “옛날에 큰 싸움 났다고 경찰이 온 적도 있다”면서 “시골에서는 괜찮다. 서울에 모였을 때는 아파트라서 (목소리가) 너무 커서 사람들이 신고했다. 경찰들이 ‘싸움 났는데 괜찮냐’고 하길래 아니라고, 우리 노는 거라고 했다”라고 당시 일을 설명했다.남편 이무송의 반응에 대해 노사연은 “자기 심장이 지금도 두근두근한다고 한다. 명절에 우리 식구 모이면 너무 큰소리가 나서 그렇다”면서 “우리 시댁은 조용하다. 사람이 올 때 소리가 들려야 하는데 발걸음도 얌전하다. 조용히 오셔서 부르면 놀란다”고 두 집안의 분위기를 비교했다.그러면서 “이무송이 우리 집에서 얼마나 힘들었겠냐. 전쟁터에 온 것 같고 너무 무서웠다고 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.가족들이 모이면 노래자랑을 연다는 노사연은 “어른들이 돈을 모은다. 상금을 걷으면 몇십만원이 된다. 노래자랑을 해서 주는 거다. 다 노래 잘하고 끼가 많다”고 설명했다. 이어 “내가 엄청 열심히 했다. ‘대학가요제’ 나갈 때보다 더 떨렸다. 1등도 몇 번 했다”고 밝혔다.노사연의 친척이 모였을 때 경찰이 출동한 사연은 사촌지간인 배우 한상진도 과거 한 방송에서 전한 바 있다.지난해 MBC ‘행님 뭐하니?’에 출연한 한상진은 “명절에는 40명이 모인다”면서 “윷놀이하다가 싸워서 경찰이 왔다. 패싸움 난 줄 알고 누가 신고했다”고 털어놨다. 당시 방송에서 노사연 역시 “우리 식구들은 다들 목소리 톤이 높아서 경찰이 온다. 우리가 싸우는 줄 안다”고 거들며 가족 특유의 시끌벅적한 분위기를 설명했다.온라인뉴스부