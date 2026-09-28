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‘헨리♥’ 백진희, 죽을 뻔했다…촬영 중 돌에 머리 찧어 뇌진탕
입력 :2026-09-28 13:48:26
수정 :2026-09-28 13:48:26
배우 백진희가 촬영 중 뇌진탕에 걸렸던 사실을 고백해 모두를 놀라게 했다.
26일 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에는 ‘지니의 키링남들과 2K 돈가스 먹방 최다니엘＆김기남 오빠들과 오디오 1초도 안 비는 대환장 수다 타임!’이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 백진희는 절친인 배우 최다니엘, 김기남을 만나 혹독했던 촬영 현장을 되돌아봤다.
드라마 ‘미씽나인’에서 처음 백진희를 만났다는 김기남은 “체감온도 영하 40도다. 인천 어디 갯벌에서 촬영을 하는데 전 그때 매니저도 없었다”며 “덜덜 떨고 있는데 진희가 나한테 핫팩 2개를 주더라. 처음 보는데 이 친구 괜찮은 친구구나 싶어서 마음을 열었다”고 말했다.
그러면서 “‘미씽나인’ 촬영이 쉽지 않았다”며 백진희가 죽을 뻔한 적 있다고 덧붙였다.
이에 백진희는 “수영을 못 한다. 물 공포증이 있는데 그걸 도전한 것”이라며 “제주도 바다에 한겨울에 계속 들어갔다. 심지어 무슨 장면을 찍다가 잘못 넘어져서 돌에 머리를 찧어서 뇌진탕도 걸리고 별일이 다 있었다”고 전했다.
백진희는 또 “드라마 ‘저글러스’도 이제서야 얘기하지만 너무 고마웠다. 대기하다가 화장실에 갔는데 잘못 넘어져서 발이 꺾여서 일주일 동안 촬영이 중단됐다”며 “‘못하면 어떡하지?’(라고 걱정)하다가 겨우 복귀했는데 잘 못 걸어서 (최다니엘) 오빠가 고생을 많이 했다”고 말했다.
이어 “동선에 제약이 있으니까 오빠가 다 맞춰서 바꿔주고, 옷도 빨리 못 갈아입으니까 기다려줬다”며 “내가 그때 휠체어를 타니까 오래 걸리는데 다 기다려줬다”고 했다.
이를 들은 최다니엘은 “나도 안쓰러운 부분이 있었다”며 “동료 배우로서 진희가 수행해야 할 몫이 많았다. 애가 아픈데도 괜찮은 척하려 했는데 아픈 건 물리적으로 어쩔 수 없지 않나”라고 백진희를 위로했다.
한편 2008년 영화 ‘사람을 찾습니다’로 데뷔한 백진희는 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’, ‘금 나와라, 뚝딱!’, ‘기황후’, ‘트라이앵글’ 등 여러 작품에 출연했다.
백진희는 내년 1월 23일 캐나다에 거주하는 비연예인 직장인 헨리와 백년가약을 맺는다. 지난해 어학연수 도중 만난 두 사람은 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 신혼생활을 시작할 계획이다.
온라인뉴스부
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