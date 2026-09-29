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[포토] 김유정, 시선 강탈 ‘싱그러운 미소’

입력 :2026-09-29 16:12:28
수정 :2026-09-29 16:12:28
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배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에 참석하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 김유정이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 박진영과 김유정(오른쪽)이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29<br>뉴스1
배우 박진영과 김유정(오른쪽)이 29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 2026.9.29
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배우 김유정이 ‘100일의 거짓말’에 참여하는 것만으로도 영광이라고 말했다.

tvN 20주년 특별기획 새 토일드라마 ‘100일의 거짓말’(극본 류보리/연출 유인식, 김윤진) 측은 29일 오후 3시 서울 용산 CGV에서 제작발표회를 열고 드라마를 소개했다.

김유정은 경성 최고의 소매치기에서 밀정이 되는 이가경 역을 맡는다. 미국으로 떠나기 위해 돈을 모으던 이가경은 항일 단체 구국단의 저격수 유소란(김현주 분)의 제안을 받고 밀정이 돼 조선총독부 통역생으로 위장 취업한다.

김유정은 작품을 선택한 이유에 대해 “감독님과 작가님, 배우들이 출연을 결심한 이유였다”라며 “대본을 읽었을 때 이 작품에 참여하는 것만으로도 배우의 길을 걸으며 영광일 것이라고 생각했다”고 말했다.

이어 “가장 끌린 점은 가경이라는 역할이 20대 초반의 인물이라는 것이었다”라며 “그 시대를 살아가는 여리고 아직 무엇을 꿈꾸는지 찾지 못한 젊은 친구의 성장이 궁금했다. 이야기 안에서 어떻게 성장하고 변화하는지를 느껴보고 싶어서 선택하게 됐다”고 설명했다.

‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 말과 말 사이의 이면을 들여다보는 통역이라는 소재, 독립군이 직접 심은 밀정이라는 설정을 바탕으로 서스펜스와 감동을 그려낼 예정이다.

오는 10월 10일 오후 9시 10분 처음 방송된다.

온라인뉴스부
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