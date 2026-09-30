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“뭘 설명을 해, 잤습니다” 성현주, 허경환과 과거 관계 폭로

입력 :2026-09-30 09:07:17
수정 :2026-09-30 09:07:17
코미디언 성현주가 KBS 22기 동기 허경환과의 신인 시절 일화를 공개했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’
코미디언 성현주가 KBS 22기 동기 허경환과의 신인 시절 일화를 공개했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’


코미디언 성현주가 KBS 22기 동기 허경환과의 신인 시절 일화를 공개했다.

지난 28일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’의 ‘전설의 22기 MT’ 편에는 성현주, 허경환 등 KBS 22기 공채 코미디언들이 출연했다.

이날 성현주는 과거 ‘개그콘서트’ 코너 ‘대한민국 완소남’에서 호흡을 맞추던 시절을 회상했다. 그는 “작가가 연습 후 밥을 먹으라며 신용카드를 줬는데, 연습이 너무 일찍 끝나 방송국 앞 우리 집에서 종종 잤다”고 말했다.

이에 허경환이 “너무 피곤해서 그런 것”이라고 해명하자 성현주는 “뭘 설명을 하냐. 잤습니다”라고 단호하게 말을 잘라 웃음을 자아냈다. 허경환이 잤다는 단어 선택에 당황스러움을 표하자 성현주는 뒤늦게 “허경환은 바닥에서 잤고 나는 침대에서 낮잠을 잔 것”이라고 부연했다.

2007년 KBS 22기 공채로 데뷔한 두 사람은 다양한 코너에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다.

온라인뉴스부
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