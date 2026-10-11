기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

입력 :2026-10-11 10:07:04
수정 :2026-10-11 10:07:04
tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 방송화면
tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 방송화면


tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 방송화면
tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 방송화면


그룹 올데이 프로젝트 멤버 타잔이 예능 프로그램에서 텀블링을 선보이던 중 속옷이 드러나는 해프닝을 겪었다.

지난 10일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에는 올데이 프로젝트 멤버 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 올데이 프로젝트는 애피타이저 비프 타르트를 걸고 진행된 ‘몸으로 말해요’ 게임에서 패배해 음식을 맛볼 기회를 놓쳤다.

이에 출연진이 개인기를 선보이면 시식을 허락하겠다고 제안하자 타잔이 멤버들을 위해 나섰다.

타잔은 즉석에서 화려한 텀블링을 선보였고, 이를 지켜본 문세윤은 “빨리 줘라”며 감탄했다.

그러나 이 과정에서 타잔의 속옷이 크게 드러나면서 출연진의 시선이 쏠렸다. MC 붐은 “팬티의 절반 이상이 흘러내렸다”고 지적했고, 한해와 넉살은 “팬티 아니고 새깅”이라며 패션 스타일이라고 설명해 웃음을 자아냈다.

‘새깅 패션’은 바지를 허리 아래로 내려 입어 속옷 일부가 보이도록 연출하는 스타일을 뜻한다.

결국 타잔은 개인기를 인정받아 비프 타르트를 획득했고, 멤버들과 함께 음식을 나눠 먹었다. 타잔은 음식을 맛본 뒤 “죽이네요. 셰프님 진짜 미남이시다”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올데이 프로젝트가 ‘몸으로 말해요’ 게임에서 승리했는가?
인기기사
김고은 ‘사랑스러운 꽃받침’
리사, ‘인간 장미꽃’ 치명적 비주얼
스타들의 눈부신 레드카펫
“홍상수, 어떤 여성 사랑하던 남자에서 아버지로” 김민희와 관계 언급한 권해효

“홍상수, 어떤 여성 사랑하던 남자에서 아버지로” 김민희와 관계 언급한 권해효
류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?

류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?
‘강제추행’ 유재환 “생활고 시달려…저 역시 일관된 진술” 호소했지만 벌금 500만원 확정

‘강제추행’ 유재환 “생활고 시달려…저 역시 일관된 진술” 호소했지만 벌금 500만원 확정
‘가슴 가려워’ 병원갔더니 “세제 바꿔라?”…결국 ‘이 암’ 진단받은 30대女, 죽음 준비

‘가슴 가려워’ 병원갔더니 “세제 바꿔라?”…결국 ‘이 암’ 진단받은 30대女, 죽음 준비
20대 여대생 흉기로 찌르고 해외 도주한 영국인…9일 만에 검거

20대 여대생 흉기로 찌르고 해외 도주한 영국인…9일 만에 검거
(영상)“카페서 넙죽” 큰절 올린 초등생들…직원 “작당모의하는 것 들어”

(영상)“카페서 넙죽” 큰절 올린 초등생들…직원 “작당모의하는 것 들어”
‘결혼 12년차’ 김윤주♥권정열 “아이 갖지 않는 이유” 솔직 고백

‘결혼 12년차’ 김윤주♥권정열 “아이 갖지 않는 이유” 솔직 고백
정우성, ‘절친’ 이정재와 동행 끝났나…함께 세운 회사 이사직 사임

정우성, ‘절친’ 이정재와 동행 끝났나…함께 세운 회사 이사직 사임
마케팅 논란에 밀린 스타벅스, 5개월 만에 결제액 1위 탈환

마케팅 논란에 밀린 스타벅스, 5개월 만에 결제액 1위 탈환
인기 클릭
Weekly Best

  1. 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

    탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

  2. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  3. 구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

    구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

  4. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

  5. 아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은

    아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국
‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VM