기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

윤남노 가방서 칼 10자루 ‘와장창’…지하철 승객들 비명

입력 :2026-10-14 10:16:07
수정 :2026-10-14 10:16:07
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면


셰프 윤남노가 지하철에서 칼 10자루가 넘게 쏟아지는 바람에 승객들을 놀라게 했던 아찔한 일화를 공개했다.

지난 13일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 셰프 윤남노와 웹툰 작가 김풍이 게스트로 출연했다.

이날 윤남노는 외모 때문에 오해받은 경험이 있느냐는 질문에 서울 지하철 청담역에서 겪었던 일을 떠올렸다.

윤남노는 “헐거운 칼가방을 들고 지하철에 탔는데 가방 아래쪽에 구멍이 뚫렸다. 칼 하나가 빠져나오더니 와장창 다 쏟아졌다. 10자루가 넘었다”고 말했다.

이어 “칼을 주워 담고 있는데 사람들이 비명을 지르면서 놀랐다. 양옆에 있던 사람들이 쫙 갈라졌다”며 당시 상황을 재연했다.

갑자기 여러 자루의 칼이 쏟아진 데다 윤남노의 강한 인상까지 더해지면서 승객들이 크게 놀랐다는 설명이다.

이를 듣던 김풍은 “눈을 희번덕 뜨면 무섭다. 꼬마 강시 같다”고 농담해 웃음을 자아냈다.

소동은 지하철에서 내린 뒤에도 이어졌다. 윤남노는 “내렸더니 역무원이 기다리고 있더라”며 “SNS 계정을 보여주면서 요리사라고 설명했다. 칼만 있는 게 아니라 집게도 있다고 다 보여줬다”고 밝혔다.

칼가방이 찢어진 원인은 무거운 숫돌 때문이었다. 윤남노는 “숫돌이 무거워서 가방이 뚫렸고, 그 와중에 숫돌까지 깨졌다”며 “돌만 가방 안에 들어 있으니 더 이상하게 보였을 것”이라고 설명했다.

그러면서 “다행히 잘 끝났다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
칼가방이 찢어진 원인은 무엇인가?
인기기사
A2O LITE, 화려한 데뷔 무대
김혜수, 변함없는 동안 미모
런던영화제 빛낸 스타들
‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”
마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결

마라톤 결승선 500m 앞두고 숨진 카이스트 대학원생…추모 물결
“길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다

“길거리서 키 1.2m 로봇이 16세女 성추행” 발칵…SNS 생중계됐다
“산에서 애들 줄세워 얼굴 때리더라” 충격 목격담…집단폭행 의혹 터졌다

“산에서 애들 줄세워 얼굴 때리더라” 충격 목격담…집단폭행 의혹 터졌다
인천 흉기난동에 20대 딸 아직 의식 못 찾아…“그 ×× 얼굴 보고 싶다” 아버지 분노

인천 흉기난동에 20대 딸 아직 의식 못 찾아…“그 ×× 얼굴 보고 싶다” 아버지 분노
“첫 데이트에 140만원 쓴 男…거절하니까 돈 달라는데 줘야 하나요?” 女 사연에 ‘갑론을

“첫 데이트에 140만원 쓴 男…거절하니까 돈 달라는데 줘야 하나요?” 女 사연에 ‘갑론을
“피임 좀 합시다”…집집마다 콘돔 배달 나서는 나라

“피임 좀 합시다”…집집마다 콘돔 배달 나서는 나라
김나영♥마이큐 “셋째가 생겼어요”…몇 년 전부터 원했던 새 가족

김나영♥마이큐 “셋째가 생겼어요”…몇 년 전부터 원했던 새 가족
70 넘은 아내에게 “아침밥 제대로 안 차려?”…머리 내리친 남편

70 넘은 아내에게 “아침밥 제대로 안 차려?”…머리 내리친 남편
인기 클릭
Weekly Best

  1. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  2. “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

    “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

  3. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

  4. 류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?

    류필립, ‘17살 연상’ 미나 떠나 미국 갔다 “스트레스 많이 받아” 무슨 일?

  5. 아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은

    아이유를 화장실로 데려가 때렸다? 서인영 “안 친했다” 직접 밝힌 해명은
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국