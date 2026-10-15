‘14세 연하♥’ 강균성 “혼전임신 NO…아직 경험 없다”

노을 강균성. MBC ‘라디오스타’ 캡처

노을 강균성. MBC ‘라디오스타’ 캡처

강균성♥유하진 웨딩화보. 강균성 SNS 캡처

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노을 강균성이 혼전임신 의혹에 관해 해명했다.14일 오후 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 보컬 그룹 노을의 강균성이 출연해 14살 연하 배우 유하진과 오는 10월 30일 결혼한다는 소식을 전했다.강균성은 유하진과의 만남에 대해 “9년 전 잠깐 ‘썸’ 탔던 사이”라며 “9년 전에 알게 됐는데, 나이 차이가 너무 많이 나더라. 내가 37살, 이 친구는 23살이었다. 몇 번 밥 먹다가 ‘이건 아닌 것 같다’는 죄책감이 들어서 연락 안 했다”고 털어놨다.그는 “몇 년 후 지인이 ‘좋은 사람 있는데 너도 결혼해야 하지 않겠니?’ 했는데, 딱 봤더니 그 친구였다. 그런데 그쪽에서 ‘잠깐 봤던 오빠라서 안 만나도 된다’고 했다더라”고 말했다.이어 “서로 그냥 밥이나 먹자고 했는데, 대화가 잘 통했다. 그렇게 관계가 발전돼서 결혼까지 약속하게 됐다”며 “올해 2월 중순부터 만났으니까 얼마 안 됐다”고 밝혔다.강균성이 “예전에 내가 아주 부족했을 때는 나한테 맞는 사람을 찾으려고 했는데, 이 친구는 내가 내려놓게 되더라”라고 말했다.이를 듣던 MC들이 “뭘 내려놓는다는 거냐?”라는 반응을 보였다. 앞서 강균성이 혼전순결 전도사로 활약했기 때문이다.이때 강균성이 혼전임신 해명에 나섰다. 그는 “결혼 날짜를 빨리 잡으니까 혼전임신 아니냐고 오해를 많이 하신다”면서 “우리가 경험이 없다. 서로가 사랑을 안 나눴다”고 깜짝 고백했다.강균성의 폭탄 발언에 MC들이 놀랐다. 그러자 강균성이 “상대방이 나랑 생각이 같다 보니까 이렇게 된 것”이라며 “이 친구가 억지로 나 때문에 그런 게 아니다”라고 강조했다.아울러 “결혼할 사람을 만나니까 ‘이 친구랑만큼은 혼전순결을 지켜 봐야겠다’는 생각이 들었다”며 “그래서 진정한 허니문이다”라고 밝혔다.앞서 강균성은 지난 8월 SNS에 “제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 됐다”고 알린 바 있다.이후 예비 신부가 배우 유하진으로 밝혀졌다. 그는 1995년생으로 1981년인 강균성과 14살 차이가 난다.강균성은 2002년 노을 멤버로 데뷔해 ‘붙잡고도’ ‘청혼’ ‘전부 너였다’ ‘그리워 그리워’ ‘늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.유하진은 2019년 MBC 드라마 ‘봄밤’으로 데뷔 이후 ‘어서와’ ‘좀 예민해도 괜찮아 2020’ ‘얼어 죽을 연애따위’ 등의 작품에 출연했다.온라인뉴스부