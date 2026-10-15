임진모 “32세 아들이 먼저 떠났다”…유품 양말 신고 방송

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 임진모의 아들이 세상을 떠난 원인은? 뇌종양 교통사고

대중음악 평론가 임진모가 5년 전 세상을 떠난 아들을 향한 그리움을 드러냈다.지난 14일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 예고 영상에는 임진모가 출연해 먼저 떠나보낸 아들을 언급하는 모습이 담겼다.이날 MC 유재석은 “2021년에 아드님이…”라며 조심스럽게 운을 뗐다. 임진모의 아들은 2021년 뇌종양으로 투병하다 32세의 나이로 세상을 떠났다.임진모는 “저를 두고 먼저 갔다”며 당시를 떠올렸다. 이어 자신이 신고 있던 양말을 가리키며 “이게 아들의 양말이다. 함께한다는 생각이다”라고 말했다.세상을 떠난 아들의 유품을 착용하며 그리움을 달래는 모습이 안타까움을 자아냈다.한편 임진모는 이날 예고 영상에서 최신 케이팝에 대한 솔직한 생각도 밝혔다.그는 “요즘 노래를 내가 어떻게 따라잡나. 코르티스의 ‘레드레드’가 지금 들리겠나. 안 들린다고”라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 최신 케이팝을 제대로 감상하는 방법을 공개하겠다고 예고했다.온라인뉴스부