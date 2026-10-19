기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“다른 남자랑 모텔 갔어야”…이효리, 방송서 분노했다

입력 :2026-10-19 17:32:49
수정 :2026-10-19 17:32:49
JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 방송화면
JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 방송화면


가수 이효리가 군 복무를 기다려준 여자친구를 의심하는 남성의 사연에 분노한다.

19일 방송되는 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 17회에는 가수 다영이 게스트로 출연하는 가운데, 연상연하 댄서 커플의 사연이 공개된다.

이날 방송에서 여성 출연자는 3세 연하 남자친구의 군 복무를 기다렸다며 “비혼주의였는데 남친의 결혼 플러팅에 넘어갔다”고 털어놓는다.

그러나 군 복무 중 결혼을 약속했던 남자친구는 전역 4개월 만에 마음을 바꾼다.

청약에 당첨돼 함께 살기로 했던 집 앞에서 여자친구에게 “너랑 같이 안 살래”라고 말하기까지 한다.

남자친구는 여자친구의 과거 잘못을 문제 삼으며 결혼과 동거 계획을 번복하려 한다.

이를 지켜보던 서장훈은 “이 정도면 헤어지고 싶어서 트집 잡는 거 아냐?”라며 답답함을 드러낸다.

여자친구에게도 “웃지 말고 정신 차려!”라고 조언한다.

JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 방송화면
JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 방송화면


이효리 역시 남자친구의 계속되는 의심에 “저 정도 의심이면 다른 남자랑 모텔을 갔어야 돼”라며 분노한다.

남자친구는 “여자친구가 날 불안하게 해서 마음이 식었다”며 변심한 이유를 설명한다.

이어 여자친구를 의심하게 된 결정적인 사연을 공개하겠다고 나선다.

이에 서장훈은 “별거 아니면 정신적 피해 보상 요구할 거야”라고 반응한다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
인기기사
아이브 리즈, ‘신비로운 눈빛’
에스파 닝닝, 고혹미 폭발 ‘아찔한 자태’
A2O LITE, 화려한 데뷔 무대
“의사가 환자 장기에 이니셜 새겼다” 소름돋는 닥터X 장면…13년 전 ‘실화’였다

“의사가 환자 장기에 이니셜 새겼다” 소름돋는 닥터X 장면…13년 전 ‘실화’였다
“신부님!” 비명 터졌다…미사 생중계 중 대형 십자가 떨어져 사망

“신부님!” 비명 터졌다…미사 생중계 중 대형 십자가 떨어져 사망
양홍원, 결혼 소감으로 “천호동 모텔 들어가는 기분” 시끌

양홍원, 결혼 소감으로 “천호동 모텔 들어가는 기분” 시끌
“노브라로 다닌다” 런던서 ‘브래지어’ 벗어던진 장윤주…여성 건강에 좋을까

“노브라로 다닌다” 런던서 ‘브래지어’ 벗어던진 장윤주…여성 건강에 좋을까
“변우석 아니야?” 깜짝…‘서준맘’ 박세미 남편 실물 화제

“변우석 아니야?” 깜짝…‘서준맘’ 박세미 남편 실물 화제
‘2주에 5천만원’ 최고령 산모 한다감 근황…‘천차만별’ 韓 산후조리원 가격

‘2주에 5천만원’ 최고령 산모 한다감 근황…‘천차만별’ 韓 산후조리원 가격
약국 돌며 ‘감기’ 부르더니 대박난 이기찬…“우려된다” 경고 나온 이유

약국 돌며 ‘감기’ 부르더니 대박난 이기찬…“우려된다” 경고 나온 이유
민속촌 귀신 보고 울음 터뜨린 5살 아들…“감동” 감사글 쓴 아빠 화제

민속촌 귀신 보고 울음 터뜨린 5살 아들…“감동” 감사글 쓴 아빠 화제
하루 10만대 달리는 내부순환로 고가…강철케이블 ‘또’ 끊어졌다

하루 10만대 달리는 내부순환로 고가…강철케이블 ‘또’ 끊어졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 걸스데이 유라 ‘폭탄 발언’…양세찬과 열애설에 “만났다”

    걸스데이 유라 ‘폭탄 발언’…양세찬과 열애설에 “만났다”

  2. “성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

    “성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

  3. 김하늘 동생 사고로 응급실 치료중 사망 “뇌사 판정” 안타까운 소식

    김하늘 동생 사고로 응급실 치료중 사망 “뇌사 판정” 안타까운 소식

  4. 배우 박준금, 감독 뺨 때렸나…결국 출연 정지? 입 열었다

    배우 박준금, 감독 뺨 때렸나…결국 출연 정지? 입 열었다

  5. “무서웠다” 조윤희, 이동건과 이혼 심경 6년만에 털어놔

    “무서웠다” 조윤희, 이동건과 이혼 심경 6년만에 털어놔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국