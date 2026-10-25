김정난 ‘불나방 연애’ 공개…“장군 집안? 아무 느낌 없어”

MBN ‘데이앤나잇’ 방송화면 캡처

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배우 김정난이 과거 연애 스타일을 공개하며 상대방의 학벌이나 집안 배경보다 감정적인 교감을 중요하게 생각한다고 밝혔다.지난 24일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘김주하의 데이앤나잇’에는 배우 김정난과 재즈 가수 웅산이 게스트로 출연했다.이날 김정난은 결혼에 대한 가족의 생각을 묻는 질문에 “아버지가 지난해 돌아가셨지만 생전에도 결혼 이야기는 하지 않으셨다. 외롭지 않으냐고 물으셨고, 나는 외롭지 않다고 답했다”고 말했다.이어 자신의 연애 스타일에 대해 “저는 불나방이다. 다른 건 생각하지 않고 내가 좋으면 그냥 직진했다”며 “간도 보지 않고 진심이면 된다. 한 사람에게 올인하는 스타일“이라고 털어놨다.다만 현재는 연애에 대한 생각이 달라졌다고 밝혔다. 김정난은 “지금은 그런 호르몬 자체가 사라진 것 같다”며 웃었다.그는 “누군가를 만나 사랑하고 싶다는 절실한 마음이 없다”며 “제 삶이 조용한 듯하면서도 다이내믹하게 흘러간다. 유튜브도 해야 하고 드라마 촬영도 해야 하고, 고양이들도 돌봐야 해서 누군가를 만날 시간도 별로 없다”고 설명했다.과거 연애 상대를 선택하는 기준에 대해서도 솔직하게 이야기했다.김정난은 “옛날에는 뭘 따지기보다 그냥 끌리는 사람이 좋았다. 나와 마음이 잘 맞고 눈빛이 통한다는 게 중요했다”고 말했다.이어 주변에서 소개팅 상대의 화려한 이력을 내세워도 별다른 관심이 생기지 않는다고 밝혔다.그는 “주변에서 누군가를 소개해 준다며 어느 기업에 다니고, 하버드대를 나왔고, 아버지가 장군 출신이라는 이야기를 한다”면서도 “그런 말을 들어도 아무 느낌이 없다. 상대방의 배경은 나에게 전혀 중요하지 않다”고 강조했다.온라인뉴스부