기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

[포토] 서현진, 시선 사로잡는 ‘매혹적인 눈빛’

입력 :2026-10-28 16:15:01
수정 :2026-10-28 16:15:01
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 5
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28<br>연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28
연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28<br>연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28
연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28<br>연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28
연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28<br>연합뉴스
배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28
연합뉴스
배우 유연석(왼쪽)과 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28<br>연합뉴스
배우 유연석(왼쪽)과 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28
연합뉴스




‘라이어’ 서현진이 10년 만에 유연석과 재회한 소감을 밝혔다.

28일 오후 서울 마포구 MBC 상암동 사옥에서는 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’(극본 백재영/ 연출 조영민)의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 유연석, 서현진, 조영민 감독이 참석했다.

이날 서현진은 10년 만에 유연석과 작품에서 재회한 소감에 대해 “원래 첫 촬영 땐 어색해서 아이스 브레이킹이 필요한데 이미 한두 달 한 것처럼 좋았다, 서로 작업 스타일을 잘 알아서 편했다”며 “유연석 씨는 현장에서 리허설에 시간을 들이는 편인데 10년 전에는 ‘왜 이렇게 시간을 잡아먹나’ 했다, 근데 그게 항상 좋은 결과물로 이어지고 여전히 그렇더라”고 답했다.

또한 시청률에 관해서는 “천운이니 어쩔 수 없는 영역이라고 생각한다”라고 덧붙였다.

이에 조영민 감독은 “시청률이라는 게 참 어려운데 재밌게 보실 거라 자신한다, 기대 부탁드린다”라고 말했다.

서현진은 극 중 진실을 말하는 여자, 초등학교 사서 교사 강지선 역을 연기한다.

한편 ‘라이어’는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 심리 스릴러 드라마다. 오는 30일 오후 9시 50분 처음 방송된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
드라마 ‘라이어’의 장르는?
인기기사
장원영, 클로즈업도 완벽한 ‘인형 미모’
박하선, 김장 김치 나눔 봉사활동
‘컴백’ 아일릿, 화려한 퍼포먼스
김장 김치 나눔 봉사활동 하는 박하선
김장 김치 나눔 봉사활동 하는 박하선
행복공감봉사단, 김장 김치 나눔 봉사활동
김장 김치 나눔 봉사활동 하는 박하선
행복공감봉사단, 김장 김치 나눔 봉사활동
아일릿 원희, 슈퍼 리얼 미
아일릿 민주, 미모의 블랙요원
윤아, 무대를 지배하는 자
이로하, 절제된 카리스마
뾰루퉁 원희
체포하겠어 무대 선보이는 그룹 아일릿 민주
아일릿, 컴백
아일릿, 독보적인 존재감
아일릿, 컴백
70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요

70세 남편이 비아그라 먹고 주 3회 불륜…눈까지 빨개져요
부부는 A형인데 아들은 B형? “여보, 나 사실…” 아내 충격 고백했다

부부는 A형인데 아들은 B형? “여보, 나 사실…” 아내 충격 고백했다
“포르노 배우가 애를 왜 낳냐”…아오이 소라, ‘子 학폭 피해’에도 日네티즌 ‘싸늘’

“포르노 배우가 애를 왜 낳냐”…아오이 소라, ‘子 학폭 피해’에도 日네티즌 ‘싸늘’
“바퀴벌레 아냐?” 경악…몸에 좋다는 에그타르트 ‘반전 정체’

“바퀴벌레 아냐?” 경악…몸에 좋다는 에그타르트 ‘반전 정체’
“사망자 전원 북한인” 사고 났는데 러 ‘쉬쉬’…‘쾅쾅쾅’ 처참한 현장

“사망자 전원 북한인” 사고 났는데 러 ‘쉬쉬’…‘쾅쾅쾅’ 처참한 현장
잠든 후배 여경 태우고 ‘인천→속초’ 데려간 선임…“술까지 주문하려 해”

잠든 후배 여경 태우고 ‘인천→속초’ 데려간 선임…“술까지 주문하려 해”
2026년 10월 28일

2026년 10월 28일
“중국인 가해자로 만들어” 中 분노…논란 된 드라마 내용 보니

“중국인 가해자로 만들어” 中 분노…논란 된 드라마 내용 보니
“소방관들은 ‘빨대’ 맞다, 꿀잠 자는데 영웅 대접”…현직 공무원의 저격 글 논란

“소방관들은 ‘빨대’ 맞다, 꿀잠 자는데 영웅 대접”…현직 공무원의 저격 글 논란
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

    이효리, ♥이상순과 13년째 함께 목욕 “얼마나 좋은지”

  2. 김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

    김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

  3. 영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

    영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

  4. 무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

    무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

  5. 결혼 5개월에 어쩌다… 신지, 문원과 ‘부부 상담’ 받았다 “스트레스 줘”

    결혼 5개월에 어쩌다… 신지, 문원과 ‘부부 상담’ 받았다 “스트레스 줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

이혼 고백한 톱 여가수, 전 남편 고소 “14억 뜯겼다”

대만 최고 권위의 대중음악상을 받은 유명 가수 장슈칭(張秀卿·장수경)이 12세 연하 전 남편과의 이혼 사실을 뒤늦게 공개한 데 이어 전
로마 레드카펫 빛낸 스타들

로마 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우 등 스타이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마국제영화제 시사회 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.