[포토] 서현진, 시선 사로잡는 ‘매혹적인 눈빛’

1 / 5 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

연합뉴스 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

연합뉴스 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

연합뉴스 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

연합뉴스 배우 유연석(왼쪽)과 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 드라마 ‘라이어’의 장르는? 심리 스릴러 로맨틱 코미디

‘라이어’ 서현진이 10년 만에 유연석과 재회한 소감을 밝혔다.28일 오후 서울 마포구 MBC 상암동 사옥에서는 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’(극본 백재영/ 연출 조영민)의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 유연석, 서현진, 조영민 감독이 참석했다.이날 서현진은 10년 만에 유연석과 작품에서 재회한 소감에 대해 “원래 첫 촬영 땐 어색해서 아이스 브레이킹이 필요한데 이미 한두 달 한 것처럼 좋았다, 서로 작업 스타일을 잘 알아서 편했다”며 “유연석 씨는 현장에서 리허설에 시간을 들이는 편인데 10년 전에는 ‘왜 이렇게 시간을 잡아먹나’ 했다, 근데 그게 항상 좋은 결과물로 이어지고 여전히 그렇더라”고 답했다.또한 시청률에 관해서는 “천운이니 어쩔 수 없는 영역이라고 생각한다”라고 덧붙였다.이에 조영민 감독은 “시청률이라는 게 참 어려운데 재밌게 보실 거라 자신한다, 기대 부탁드린다”라고 말했다.서현진은 극 중 진실을 말하는 여자, 초등학교 사서 교사 강지선 역을 연기한다.한편 ‘라이어’는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 심리 스릴러 드라마다. 오는 30일 오후 9시 50분 처음 방송된다.온라인뉴스부