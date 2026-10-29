‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’

MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’

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MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다.28일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연한 김민은 카지노 촬영장에서 있었던 에피소드를 공개했다.그는 “카지노 촬영했을 때 처음에는 상대 배역을 몰랐는데 만나보니 최민식 선배님이었다”며 “어렸을 때부터 선배님 영화를 봤다. 많이 배우고 좋아했던 선배님인데 실제로 보니까 더 멋있더라”라고 말했다.김민은 카지노 촬영 당시 겪었던 고민을 털어놓기도 했다. 그는 “그날이 카지노 첫 촬영이었는데 대본을 보다가 애드리브를 생각했다”며 “욕을 좀 하고 싶었다. 그런데 첫 촬영부터 대선배님께 욕을 했다가 분위기가 싸해질까 봐 ‘해야 하나, 안 해야 하나’ 일주일 내내 고민했다”고 전했다.이어 “‘에라 모르겠다’ 하고 ‘×××× you’라고 했다”며 “거기서 (최민식이) ‘×××× you, too’라고 했다. 이런 것까지 자연스럽게 해주시니까 감사했다”고 했다.이를 들은 MC들은 “엄청 잘 받아주셨다”라며 감탄했다.최민식의 미담도 이어졌다. 김민은 촬영 중 ‘쉬리’, ‘올드보이’ 등 최민식의 옛 작품을 보며 궁금했던 점을 물었고, 최민식은 분장실에서 그 질문을 정리해 직접 수업을 해줬다고 한다.김민은 “분장실에서 메이크업을 받는데 ‘민아 앉아 봐 봐’라고 하시더라”라며 “그동안 드린 질문을 정리해서 수업을 해주셨다. 그걸 들으면서 받아 적기도 했다”고 말했다.한편 김민은 ‘나 혼자 산다’에 출연해 ‘자연인’ 같은 일상을 보여주며 주목을 받은 바 있다.온라인뉴스부