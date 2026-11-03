이은미, 무대 도중 ‘약물 투약 의심’…수사관, 재검사 요구

가수 이은미가 무대 위에서 보여준 ‘이 모습’ 때문에 약물 검사까지 받았던 일화를 공개했다. 유튜브 채널 ‘성시경의 부를텐데’ 캡처

유튜브 ‘성시경의 부를텐데’ 이은미

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가수 이은미가 무대 위에서 보여준 ‘이 모습’ 때문에 약물 검사까지 받았던 일화를 공개했다.2일 가수 성시경의 유튜브 채널 ‘성시경의 부를텐데’에 출연한 이은미는 평소 성격부터 가수 활동을 하며 겪었던 뜻밖의 일화까지 다양한 이야기를 전했다.영상에서 성시경은 이은미가 유튜브 출연 의사를 밝혀 자리를 마련했다고 소개했다.이에 이은미는 “저는 옛날 사람이라 아직도 방송이 불편하다”면서도 “대중음악을 하는 사람이니까 여러분을 만날 기회를 놓치면 안 되기에 용기 냈다”고 출연 이유를 밝혔다.이은미는 자신의 성격에 대해 “그냥 I(내향형)가 아니라 극I다”라며 “낯을 많이 가리고 소심한데다 겁도 많다”라고 했다.이를 들은 성시경은 배우들 가운데도 내향적인 성향을 가진 사람들이 많다며, 평소와 달리 연기나 무대에서는 전혀 다른 에너지를 보여주는 경우가 있다고 공감했다.이은미는 음악을 통해 자신의 성격이 달라졌다고 고백했다. 그는 “음악이 시작되면 저 자신을 음악에 집어 던지는 스타일”이라며 무대에 오르면 평소와는 다른 모습으로 몰입한다고 말했다.특히 무대 위에서 보여준 강렬한 퍼포먼스 때문에 예상치 못한 오해를 받았던 경험도 공개했다.이은미는 “아는 분들은 알고 계시지만 제가 무대에서 약간 미친 듯이, 광기 어린 모습이 조금 있나 보다”라며 “눈이 살짝 뒤집히는 그런 모습들 때문에 ‘향정신성 의약품을 하지 않고서는 쟤가 저럴 수 없다’는 말까지 나와 몇 번 조사를 받았다”고 털어놨다.당시 조사 과정에서 겪었던 상황도 생생하게 전했다. 그는 “수사관분들이 ‘얘가 (양성이) 안 나올 리가 없는데?’라는 표정으로 재검사를 요구하고 그러셨다”고 회상했다.머리카락 검사까지 받았지만 결과는 매번 음성이었다는 설명이다.이에 성시경은 “누가 제보한 거네”라고 반응했고, 이은미는 “그랬을 수 있다. 예전에는 수사 방식이 그랬다고 하더라”라고 했다.이은미는 그러면서 “저는 노래할 때 술도 안 마시는 사람”이라며 약물과는 무관하다고 강조했다.그런가 하면 이은미는 영상에서 ‘추억이 핀다’, ‘헤어지는 중입니다’, ‘애인 있어요’를 부르며 에너지를 보여줬다.‘추억이 핀다’를 들은 성시경은 “20~30대가 부를 수 있는 노래는 아니다”라며 “경험이 생기고 청춘이 조금 멀어져야 부를 수 있는 노래 같다”고 감탄했다.한편 이은미는 11월 첫째 주부터 약 7개월간 이어지는 전국 투어 콘서트를 개최할 예정이다.지금까지 약 1500회 공연을 했다는 그는 “36년 동안 음반도 꾸준히 내고 콘서트도 꾸준히 하고 있다”며 “저희 밴드 멤버 중 저랑 가장 오래 함께한 친구는 30년이 됐다”고 전했다.온라인뉴스부