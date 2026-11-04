“아기용품 많이 산다”…배우 이종석, 깜짝 소식 전했다

유튜브 채널 ‘테오’의 웹예능 ‘살롱드립2’

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배우 이종석이 올해 조카가 생겼다는 근황을 밝혔다.3일 유튜브 채널 ‘테오’의 웹예능 ‘살롱드립2’에는 ‘도플갱어를 만나면 둘 중 하나는 사라진다던데. EP. 162 이종석. 살롱드립’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 장도연은 이종석의 남다른 선물 센스를 언급했다. 이에 이종석은 “센스가 좀 좋은 것 같긴 하다”며 평소 디자인 페어 등을 다니면서 독특한 물건을 미리 구매해 뒀다가 주변 사람들에게 선물한다고 설명했다.이어 “저도 올해 조카가 생겼다”고 깜짝 근황을 전했다. 이종석은 “그래서 아기들 용품을 많이 산다. 옷도 많이 사고, 턱받이, 카시트도 (산다)”며 조카가 생긴 뒤 자연스럽게 육아용품에도 관심을 갖게 됏다고 전했다.특히 이종석은 “유모차도 핸들링에 따라서 엄마들 선호도가 진짜 다르더라”고 말했다.이를 들은 장도연은 “이런 거 하나하나 다 알아보는 것도 정성”이라며 감탄했고, 이종석은 “사 두면 반드시 주인이 있더라. 누구한테 필요하겠다 싶다”며 주변 사람들을 생각해 선물을 준비하는 자신의 습관을 전했다.온라인뉴스부