브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”

브라이언. 인스타그램 캡처

방송인 신동엽이 브라이언의 과거 비밀 데이트를 목격담을 전했다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

방송인 신동엽이 브라이언의 과거 비밀 데이트를 목격담을 전했다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

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방송인 신동엽이 브라이언의 비밀 데이트 목격담을 전했다.8일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 그룹 플라이 투 더 스카이 브라이언이 스페셜 MC로 출연했다.이날 브라이언은 과거 비밀 연애를 하던 중 신동엽에게 들킨 적이 있다고 밝혔다.그는 “얼마 전 아니고 한참 전이다”라고 말했고, 신동엽은 “아주 오래전이다. 25년 정도 된 것 같다”고 했다.이에 브라이언은 “25년이나 지났으니 동엽이 형도 잊어버렸을 거라고 생각했다. 그런데 볼 때마다 그날 그 장소를 기억한다고 하더라”며 “형이 AI인 줄 알았다. 형한테 잘못하면 안 되겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.신동엽은 당시 상황에 대해 “너무나도 강렬했던 장면이다. 제가 밤에 차를 몰고 가는데 새벽녘에 두 사람이 굉장히 강렬하게 애정 표현을 하고 있더라”고 회상했다.이어 “저는 죽을 때까지 이건 무덤에 갖고 가고 아무한테도 얘기 안 했다”며 상대에 대해 “너무나도 유명한 여성 연예인”이라고 말해 궁금증을 높였다.특히 신동엽은 “이 애송이가 어떻게 저렇게 유명한 사람이랑?”이라고 생각했다면서 “얘는 신인이었고 얼마 안 됐기 때문에 그게 너무 충격적이었다”고 당시 놀랐던 이유를 설명했다.이를 들은 서장훈은 “누나네 누나”라고 반응했고, 신동엽은 “빙고”라며 상대가 연상의 여성 연예인이었음을 암시했다.한편 브라이언은 플라이 투 더 스카이로 8년 만에 활동을 앞두고 있다. 일각에서 불거진 환희와의 불화설에 대해 그는 “그저 소문일 뿐”이라며 “환희와 나는 싸운 적이 단 한 번도 없다. 우린 기분이 안 좋으면 서로 안 본다”고 일축했다.그는 “환희가 지난해부터 트로트 콘서트를 하다가 내게 게스트 요청을 했다. 그때 노래를 불렀는데 많은 분들이 좋아해 주셔서 컴백을 하게 됐다”면서 재결합을 하게 된 계기를 전했다.온라인뉴스부