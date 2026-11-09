기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘김장훈♥이소라 열애설’ 전말…“손잡고 대학로 걸었다”

입력 :2026-11-09 09:02:26
수정 :2026-11-09 09:02:26
가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’
가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’


가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다.

8일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 김장훈이 최고령 미혼으로 출연했다.

방송에서 이소라는 절친 김장훈의 작업실을 찾았다. 김장훈은 이소라와 과거 불거졌던 열애설의 전말을 밝혔다.

가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’
가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’


이소라는 자신과 김장훈의 열애설에 대해 “다들 왜 그렇게 생각하는지 모르겠다”고 의아해했다.

이에 김장훈은 “그렇게 생각할 수밖에 없지 않냐”라고 반문했다.

가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’
가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’


김장훈은 “그때 네가 공연을 보고 싶다고 해서 대학로에 갔었다”며 “우리가 그날 손을 잡고 갔다”고 당시를 회상했다.

그러면서 “우리는 전혀 그런 사이가 아니니까 떳떳했다”고 덧붙였다.

가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’
가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’


가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’
가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’


이를 들은 이소라는 “나는 지금도 팔짱 끼고 한다. 의지하는 게 좋아서”라며 “그런데 팔짱을 끼는 게 그런 생각을 줄 수 있구나”라고 말했다.

김장훈은 “둘이 팔짱을 끼고 걸어가니까 사람들이 홍해가 갈라지듯 양옆으로 갈라졌다”며 “그러니까 열애설이 난 것”이라고 했다.

한편 SBS ‘미운 우리 새끼’는 매주 일요일 오후 9시 방송된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김장훈과 이소라의 열애설이 발생한 이유는?
인기기사
로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석
비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상
‘블핑 제니’ 뽐낸 과감 비키니 자태
“107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고

“107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고
‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다

‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다
브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”

브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”
“북한군 보러 왔어요” 우르르 몰려갔는데…지금은 못 보는 이유

“북한군 보러 왔어요” 우르르 몰려갔는데…지금은 못 보는 이유
“주식하다 10㎏ 빠졌다”…평생 모은 5억 투자한 직장인 “4억 5000만원 증발”

“주식하다 10㎏ 빠졌다”…평생 모은 5억 투자한 직장인 “4억 5000만원 증발”
‘줄기세포 논문조작’ 황우석 박사, 한국 국적 상실했다…UAE 국적 취득

‘줄기세포 논문조작’ 황우석 박사, 한국 국적 상실했다…UAE 국적 취득
2026년 11월 9일

2026년 11월 9일
70대 노모 무자비 폭행하고 곡괭이로 위협한 패륜아들 ‘감형’

70대 노모 무자비 폭행하고 곡괭이로 위협한 패륜아들 ‘감형’
‘불륜의혹’ 양홍원, 결혼식 사진 삭제하더니…찜질방서 포착

‘불륜의혹’ 양홍원, 결혼식 사진 삭제하더니…찜질방서 포착
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘하정우♥’ 차정원 “행복”…결혼식 현장 사진 공개했다

    ‘하정우♥’ 차정원 “행복”…결혼식 현장 사진 공개했다

  2. 백종원 뭐하고 사나 봤더니…“오토바이 타고 피자 배달”

    백종원 뭐하고 사나 봤더니…“오토바이 타고 피자 배달”

  3. “함께할 시간 365일 남아”…BTS 지민, 안타까운 소식 전해졌다

    “함께할 시간 365일 남아”…BTS 지민, 안타까운 소식 전해졌다

  4. 하지원, 성시경과 을지로 데이트 ‘포착’…“단둘이 술마셔”

    하지원, 성시경과 을지로 데이트 ‘포착’…“단둘이 술마셔”

  5. 신동엽, 잘생긴 아들 깜짝 공개…서울대 딸까지 ‘훈훈한 가족사진’

    신동엽, 잘생긴 아들 깜짝 공개…서울대 딸까지 ‘훈훈한 가족사진’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

가수 로제가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤
비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상

비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상

비앙카 센소리가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연