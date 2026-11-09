[포토] 혜리, 파격 숏컷 ‘심쿵’

1 / 5 가수 겸 배우 혜리가 9일 서울 구로구 더세인트에서 열린 디즈니+ ‘스타일 워즈’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 배우 혜리가 9일 서울 구로구 더세인트에서 열린 디즈니+의 오리지널 예능 ‘스타일 워즈’ 제작발표회에 참석하고 있다. ‘스타일 워즈’는 나이, 직업, 경력 불문 패션에 진심인 72인이 오직 스타일로 맞붙는 대국민 패션 서바이벌이다. 2026.11.9

뉴스1 가수 겸 배우 혜리가 9일 서울 구로구 더세인트에서 열린 디즈니+ ‘스타일 워즈’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 배우 혜리가 9일 서울 구로구 더세인트에서 열린 디즈니+의 오리지널 예능 ‘스타일 워즈’ 제작발표회에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. ‘스타일 워즈’는 나이, 직업, 경력 불문 패션에 진심인 72인이 오직 스타일로 맞붙는 대국민 패션 서바이벌이다. 2026.11.9

뉴스1 가수 겸 배우 혜리가 9일 서울 구로구 더세인트에서 열린 디즈니+ ‘스타일 워즈’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

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남녀노소 누구나 ‘옷’ 하나로 맞붙는 대규모 패션 서바이벌 예능이 시청자를 찾는다.디즈니+ 오리지널 예능 ‘스타일 워즈’ 진행을 맡은 가수 겸 배우 혜리는 “이번이 첫 서바이벌 예능 MC 데뷔인데, 참가자들의 캐릭터가 워낙 다양하고 강렬해서 현장에서 굉장히 압도되고 기가 눌렸다”고 털어놨다.혜리는 9일 서울 구로구 더세인트에서 열린 제작발표회에서 “그동안 비슷한 결의 이미지를 많이 보여드렸던 것 같은데, ‘스타일 워즈’를 통해 저도 변신을 해보고 싶었다”고 MC로 참가한 계기를 전했다.이어 “서바이벌 MC라는 게 엄두가 안 나는 자리여서 ‘내가 잘할 수 있을까’ 걱정하며 떨기도 했다”면서도 “패션은 심사위원분들보다 잘 모르지만 참가자들의 마음에 조금 더 공감하고 들여다보는 MC가 되면 어떨까 생각했다”고 말했다.‘스타일 워즈’는 나이와 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 오직 자신만의 스타일링으로 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다. 기존 패션 예능이 유명 디자이너, 모델 등 특정 직종에 초점을 맞췄다면, 이 프로그램은 일상에서 옷을 사랑하는 평범한 이들을 주인공으로 내세웠다.연출을 맡은 김나현 PD는 “패션은 어렵고 특별한 영역 같지만, 매일 아침 옷을 고르는 행위는 모두의 일상”이라며 “전문적인 지식이나 경력이 없더라도 누구나 계급장을 떼고 참여할 수 있는 대국민 서바이벌을 만들고자 했다”고 기획 의도를 설명했다.참가자들은 이름이나 직업 대신 각자의 개성과 추구하는 패션 철학을 녹여낸 ‘스타일 아이디(ID)’를 내걸고 정면 승부를 펼친다. 우승 상금은 1억원에 달한다.참가자 라인업도 화려하다. 그룹 위너의 이승훈을 비롯해 크리에이터 큐영, 시니어 모델 김칠두, 인플루언서 김수미 등이 일반 참가자들과 동등한 조건에서 오직 스타일과 감각만으로 맞붙는다.심사위원진은 다양한 개성과 매력, 경험을 보유한 4인 체제로 꾸려졌다.모델 출신 방송인 홍진경, 글로벌 디자이너 브랜드 준지의 정욱준 크리에이티브 디렉터, 배우 겸 모델 배정남, 패션 스타일리스트 겸 크리에이터 최실장이 4인 4색의 팽팽한 대립을 예고했다.홍진경은 “모두가 다 패션 센스와 열정이 훌륭했기에 누군가를 떨어뜨리는 작업이 정말 고통스러웠다”며 “한 끗 차이는 결국 그 패션을 얼마나 나답게 즐기느냐에서 판가름이 났다”고 말했다.배정남은 “한식과 양식이 만난 퓨전 음식처럼 지금까지 보지 못했던 새로운 코디를 보고 싶었다”며 “참가자들을 보면서 ‘저도 아직 멀었구나’ 싶었다. 오히려 많은 영감을 얻고 배웠다”고 털어놨다.정욱준 디자이너는 “참가자 모두가 너무나 개성이 넘쳤기에 제가 어떠한 기준을 갖는 게 오히려 편견이 되지 않을까 싶었다”면서 “디자이너인 제가 봐도 정말 놀라운 스타일이었다”고 했다.최실장은 “‘패셔너블하다’와 ‘스타일리시하다’는 다르다. 이 프로그램은 ‘스타일’ 전쟁인 만큼 그 사람이 응축해 놨던 취향과 시간 등 사람이 오롯이 보여야 한다”며 “옷은 단순히 뽐내기 위한 것만이 아니라 콤플렉스나 자존감을 채우는 수단이 되기도 한다”고 짚었다.정답이 없는 패션을 두고 심사위원들 사이의 설전도 치열했다. 혜리는 “심사위원분들이 새벽 3시까지 이어지는 촬영에 지칠 법도 한데, 끝까지 서로 납득될 때까지 토론하는 모습을 보고 정말 (패션에) 진심이라는 걸 느꼈다”고 전했다.압도적인 제작 규모도 눈길을 끈다. 150일간의 준비를 거쳐 완성된 1천190평 규모의 대형 세트장에는 가로 10m, 세로 5m 크기에 10톤 분량의 의상이 쌓인 거대한 ‘옷산’ 등 거대한 스케일의 미션 장소들이 구현됐다.공동 연출을 맡은 정종찬 PD는 “옷산에 10톤 분량의 옷을 모으기 위해 전국의 헌 옷 수거 업체와 빈티지 브랜드를 돌며 트럭으로 실어 날랐고, 의류와 잡화만 3만 피스 넘게 투입됐다”며 “이외에도 ‘더현대’와의 협업을 통해 세트 내에 3층짜리 팝업 백화점을 만드는 등 최대한 다채로운 미션 장소를 꾸미려고 노력했다”고 설명했다.이어 “다른 서바이벌이 2030 인플루언서들의 스타성이나 인기, 영향력에 주목했다면 우리는 오직 옷과 패션, 그리고 그 사람의 이야기에 집중했다”며 “남녀노소 누구나 옷을 좋아하기만 하면 참가할 수 있어 시청자 입장에서도 쉽고 편하게 보실 수 있을 것”이라고 설명했다.총 10부작으로 제작된 ‘스타일 워즈’는 오는 11일 1·2회를 시작으로 매주 수요일 디즈니+를 통해 2회씩 순차 공개된다.온라인뉴스부