‘러시아 귀화’ 빅토르 안현수, 한국 국가대표 재도전 프로 합류

TV조선 ‘스피드퀸’ 방송화면

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러시아로 귀화한 전 쇼트트랙 국가대표 빅토르 안(안현수)이 국내 스포츠 예능 프로그램에 출연한다.TV조선은 10일 빅토르 안이 새 예능 프로그램 ‘스피드퀸’에 히든 코치로 합류한다고 밝혔다.오는 25일 첫 방송되는 ‘스피드퀸’은 올림픽 메달리스트와 전 국가대표 출신 쇼트트랙 선수들이 다시 태극마크를 달기 위해 실제 국가대표 선발전에 도전하는 스포츠 리얼리티 프로그램이다.빅토르 안의 합류는 전이경 감독의 직접적인 제안으로 성사됐다. 전 감독이 선수들의 국가대표 재도전을 돕기 위해 빅토르 안에게 도움을 요청했고, 그가 이를 수락한 것으로 알려졌다.빅토르 안은 공개된 티저 영상에서 “본인들이 원하는 것보다 더 성장할 수 있도록 죽기 살기로 해보는 것”이라며 지도자로서의 각오를 밝혔다.그는 전이경 감독, 김아랑 코치, 이유리 매니저와 함께 선수들의 훈련을 지도하며 쇼트트랙 기술과 레이스 전략을 전수할 예정이다.빅토르 안은 한국 국가대표 시절인 2006년 토리노 동계올림픽과 러시아 국가대표로 출전한 2014년 소치 동계올림픽에서 각각 3관왕에 올라 총 6개의 금메달을 획득했다.2011년 러시아로 귀화한 그는 2020년 선수 생활을 마친 뒤 중국 쇼트트랙 국가대표팀 코치로 활동했다. 2023년부터는 국내에서 쇼트트랙 지도자로 활동해 왔다.온라인뉴스부