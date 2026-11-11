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“내년 결혼할 듯”…장도연, 20년 절친 허경환에 설렘 느껴

입력 :2026-11-11 14:56:03
수정 :2026-11-11 14:56:03
‘허경환의 유행쇼’ 제공
‘허경환의 유행쇼’ 제공


방송인 장도연이 20년 지기 절친 허경환에게 설렌 적이 있다고 고백했다.

11일 공개되는 티캐스트 E채널 웹예능 ‘허경환의 유행어로 행복하쇼’에는 장도연이 게스트로 출연해 허경환과의 특별한 인연을 공개한다.

이날 두 사람은 자신들을 두고 한국의 “톰 홀랜드와 젠데이아 같다”는 네티즌의 댓글을 언급하며 남다른 호흡을 자랑한다.

특히 장도연은 “2007년 데뷔 이래 지금까지 허경환을 보면서 설렌 적이 있다”고 깜짝 고백해 허경환을 당황하게 만든다. 이어 허경환에게 설렐 수밖에 없었던 특별한 이유를 공개할 예정이다.

장도연은 손석구, 이준혁, 이동욱 등과 남다른 케미를 선보이며 ‘멜로 장인’으로 불리는 데 대한 생각도 밝힌다.

허경환이 “내심 잘될 수도 있을 것 같다는 생각을 했냐”고 묻자 솔직한 답변을 내놓는다. 또 자신의 연애 방식에 대해 “이제 순진하지 않다. 상대가 1%라도 확신을 주면 호감 수치를 80%까지 올릴 수 있다”고 말한다.

결혼에 관한 이야기도 오간다. 장도연은 “허경환이 나보다 더 빨리 결혼할 것 같다. 내년이나 좀 빠른 시일 내에 할 것 같다”고 예상했다. 이에 허경환도 “도연 씨도 3년 안에 갈 것 같다”고 화답했다.

한편 장도연은 허경환이 자신의 이름을 내건 프로그램을 진행하는 데 대해 “뭉클했다. 자체만으로도 충분히 콘텐츠가 되는 사람이라는 것을 인정받은 것 같아서 뿌듯했다”며 애정을 드러냈다.

온라인뉴스부
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