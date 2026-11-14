구성환, 동창회서 전 여친과 재회 “헤어지고도 좋아했다”

MBC ‘나혼자산다’ 방송화면 캡처

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배우 구성환이 고등학교 시절 첫사랑과 30년 만에 재회하며 과거 결혼까지 약속했던 사연을 공개했다.지난 13일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환이 고등학교 동창회에 참석해 첫사랑인 초희씨와 재회하는 모습이 그려졌다.이날 동창들은 초희씨가 도착하기 전 구성환에게 “너랑 걔만 지금 결혼 안 했다” “너희 둘이 사귀지 않았냐”고 물었다. 당황한 구성환은 “이따 도착해도 이 얘기 하지 마라”며 손사래를 쳤다.친구들은 구성환이 과거 초희씨에게 반지를 선물하고 약 5㎞ 거리를 업어서 데려다준 일화도 공개했다.구성환은 제작진과의 인터뷰에서 “고등학교 시절 50일 동안 사귀었던 친구”라며 “제가 초희를 너무 많이 좋아했다. 놀이터 앞에서 ‘내가 널 좋아하는 것 같다’고 고백했다”고 회상했다.이어 “50일 동안 정말 순수한 연애를 했다”며 “사실 처음 이야기하는 건데 헤어지고 나서도 1년 동안 좋아하는 감정이 남아 있었다. 그런데 초희가 받아주지 않았다”고 털어놨다.이후 동창회에 등장한 초희씨는 구성환이 먼저 이별을 통보했다며 두 사람 사이에 있었던 결혼 약속을 공개했다.초희씨는 “20대 때 맨날 전화해서 30살까지 결혼 안 하면 우리 결혼하자고 했다”며 “그런데 30대가 되니까 40살까지 결혼 안 하면 결혼하자고 하더라”고 폭로해 웃음을 자아냈다.이를 지켜보던 기안84는 “꼭 마음 있는 애들이 저러더라”고 반응했다. 전현무도 구성환에게 50세까지 결혼하지 않으면 초희씨와 결혼할 생각이 있는지 물었지만, 구성환은 쑥스러운 듯 웃음만 지었다.구성환은 당시 먼저 이별을 통보한 이유에 대해 “친구들이 사귀다가 헤어지고 아예 안 보는 걸 봤다”며 “우리도 그렇게 될까 봐 겁이 났다”고 설명했다.온라인뉴스부