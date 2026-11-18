상철 인스타그램

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ENA·SBS플러스 ‘나는 SOLO’ 16기 출연자 상철이 방송에서 방귀를 뀐 장면이 그대로 공개되자 유쾌한 사과문을 올렸다.상철은 17일 자신의 인스타그램에 ‘긴급 기념 소감문’이라는 제목의 장문을 게재했다. 최근 출연한 예능 프로그램 ‘계약결혼’에서 방귀를 뀌는 모습이 방송에 담긴 데 따른 것이다.상철은 자신을 ‘시애틀 유교보이’라고 소개하며 “본의 아니게 태평양을 건너 대한민국 수많은 가정의 평화로운 안방 TV로 제 가장 원초적이고 내밀한 ‘가스 배출’ 현장을 생중계하게 된 점, 심심한 유감과 동시에 묘한 짜릿함을 표한다”고 운을 뗐다.이어 “사실 저도 방송을 보고 제 귀와 눈을 의심했다”며 “제가 뀌긴 뀌었는데, 그게 마이크의 고성능 집음 기술과 PD님의 가감 없는 리얼리티 철학을 만나 전국 가구에 ‘무작위 광역 폭격’으로 송출될 줄은 꿈에도 몰랐다”고 털어놨다.특히 “흔히들 부부가 되려면 방귀부터 터야 한다고들 하는데, 저는 가상 아내인 영숙뿐만 아니라 대한민국 시청자 여러분과 한꺼번에 방귀를 트는 대업을 달성해 버렸다”고 말해 웃음을 자아냈다.상철은 이번 일을 ‘TMI 대참사’라고 표현하며 “공급망을 분석하던 제가 정작 제 뱃속의 가스 공급망은 통제하지 못했다”고 자조했다.그러면서 “이번 방귀 송출은 저조차도 수습이 안 되는 역대급 흑역사이자 예능 레전드 장면으로 남을 것 같다“며 ”화면 너머로 냄새까지 전달되지 않은 것을 천만다행으로 여긴다”고 덧붙였다.다만 “창문을 열어 환기하려 했던 저의 매너만큼은 진심이었다”며 당시 행동에 대한 해명도 잊지 않았다.끝으로 상철은 “앞으로도 가식 없는 날것의 리얼리티로 여러분의 안방에 예상치 못한 웃음 폭탄을 안겨드리겠다“며 “시청해 주신 모든 가정의 쾌적한 실내 공기를 기원한다”고 전했다.그는 사과문 말미에 ‘전 국민과 방귀 튼 남자 상철 올림’이라는 서명을 남겨 마지막까지 웃음을 안겼다.온라인뉴스부