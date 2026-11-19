황재균. 2025.5.25 연합뉴스

MBN ‘디스이즈 현무로드’ 황재균

MBN ‘디스이즈 현무로드’ 전현무

MBN ‘디스이즈 현무로드’ 황재균

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 황재균이 일본으로 간 이유는? 전현무의 연락 개인 일정

전 야구선수 황재균이 전현무의 전화 한 통에 일본까지 날아간 사연을 공개한다.22일 방송되는 MBN ‘디스이즈 현무로드’에서는 전현무, 이준, 강미나가 일본 오카야마현 구라시키를 여행하던 중 황재균과 만나는 모습이 공개된다.방송에서 세 사람은 세계적인 데님 생산지로 알려진 구라시키의 데님 거리를 찾아 패션 대결을 펼친다.각자 개성에 맞는 청바지와 의상으로 갈아입은 가운데 이준은 자신의 모습을 보고 “난 냉장고 바지가 제일 잘 어울리네”라며 자조한다.이어 상의 안에 입었던 옷까지 벗고 과감한 스타일에 도전한 이준은 “추성훈 형 스타일”이라고 주장해 웃음을 자아낸다.잠시 휴식을 취하던 세 사람 앞에 황재균이 깜짝 등장한다.황재균은 “어제 현무 형한테 전화가 와서 급하게 새벽 비행기를 탔다”며 전현무의 연락을 받고 곧바로 일본으로 향했다고 밝힌다.강미나는 황재균에게 “야구선수이실 때 제가 시구도 갔었다”며 과거 인연을 언급한다.이에 황재균은 “그때 시구하는 것 봤다”며 반가워한다.황재균은 이준과 첫 만남부터 나이 서열 정리에 나선다.1987년생인 황재균은 1988년생 이준에게 “빠른 연생은 안 쳐 준다”고 단호하게 말해 현장을 웃음바다로 만든다.황재균은 생애 첫 해외 예능 촬영에 대한 설렘도 드러낸다.그는 “해외 촬영은 처음이라 엄청 설렜다. 제가 너무 좋아하니까 아버지가 ‘내일 어디 가냐?’고 물어보셨을 정도”라고 한다.한편 네 사람은 밤이 되자 구라시키 미관지구를 찾아 현지 축제를 즐긴다.전현무는 “운 좋게도 1년에 하루 열리는 이 지역 축제 날에 왔다”며 기뻐한다.황재균이 합류한 일본 여행기는 22일 오후 10시 30분 방송되는 ‘디스이즈 현무로드’에서 공개된다.온라인뉴스부